Urtasun afirma que Zapatero le "debe una explicación" a la sociedad y ve "preocupante" el sumario del 'caso Plus Ultra'

1090347.1.260.149.20260526132626 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le "debe una explicación" a la sociedad española tras su imputación en el 'caso Plus Ultra' y ha calificado de "preocupantes" el contenido del sumario que instruye la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios tras la presentación de una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, Urtasun ha opinado que las explicaciones de Zapatero tendría que ser cuanto antes y ha señalado que ahora toca dejar que la justicia haga su trabajo.

Dicho esto, el también portavoz de Sumar ha reivindicado que el Gobierno tiene que dejar claro que su papel es "combatir la corrupción" y desplegar toda la agenda de medidas de regeneración democrática que tienen aún pendiente.

También ha añadido que es necesario una reforma del estatuto jurídico de los expresidentes y que Sumar, por medio de su grupo parlamentario, ya está trabajando en ese sentido.

Finalmente, ha proclamado que la "corrupción cero sí existe" y que su espacio político es una prueba de ello, como evidencia sus pasos por distintos gobiernos.