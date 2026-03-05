Urtasun cree que EEUU intenta "desacreditar" a España y "sembrar cizaña" tras las declaraciones de la Casa Blanca

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del libro 'Open Arms, una misión contracorriente', en el Círculo de Bellas Artes, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar , Ernest Urtasun, ha asegurado que las declaraciones de la Casa Blanca sobre una supuesta cooperación militar de España en la guerra de Irán tratan de "sembrar cizaña" y "desacreditar" la postura del Gobierno, que ha rechazado los ataques norteamericanos y ha negado el uso de las bases de Rota y Morón para llevarlos a cabo.

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Urtasun ha recordado que ambas bases "no van a ser utilizadas" porque lo prohíben los convenios firmados con Estados Unidos al tratarse de "operaciones ilegales". En esta línea, ha afirmado estar "acostumbrados" a que la Administración dirigida por Donald Trump "vaya diciendo cosas que luego no corresponden con la verdad".

También ha condenado "sin paliativos" el ataque norteamericano e israelí sobre una escuela al sur de Irán a las pocas horas de comenzar el conflicto, y ha resaltado su oposición al régimen de los ayatolás durante los nueve años que fue europarlamentario, en los que trató de controlar "el arsenal nuclear" y el "avance" en derechos humanos por vía del "diálogo" con la Unión Europea.

Este miércoles, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" las declaraciones de la portavoz estadounidense que sugerían un giro de España en su rechazo a colaborar con EEUU en las operaciones militares en Oriente Medio y aseguró --pocas horas después-- que la postura del Ejecutivo no había cambiado "ni una coma".

Urtasun ha asegurado que el Gobierno está "tranquilo" tras las amenazas de Trump de cesar las relaciones comerciales con España aunque "preparado" para diseñar un nuevo "escudo social" que haga frente a un posible "golpeo económico" por parte de EEUU. Y ha incidido en la defensa que hizo la Unión Europea de la soberanía española y comunitaria porque la "política comercial" está "en manos de la Comisión Europea".

EL PP "DE LA GUERRA"

El ministro ha mostrado su "preocupación" por que el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esté "volviendo a traer al PP de la guerra". Y ha advertido que le "aterroriza" ver a los 'populares' y a Vox "embarcados en la defensa" de un ataque "ilegal".

Asimismo, ha arremetido contra los "patriotas" de Vox por querer verles "agachados ante Trump". Por último, ha pedido "lealtad" a la oposición con los ciudadanos, con "el derecho internacional" y con el Gobierno cuando "trata de defender" su soberanía "frente a las amenazas" de EEUU.

VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial, el titular de Cultura ha advertido a las empresas energéticas que el Gobierno vigilará sus "márgenes" de beneficio por si intentan vender más cara la energía que compraron "a precios de hace más de un año".

También ha aprovechado para exigir al PSOE la prórroga automática de todos los contratos de alquiler para evitar subidas ante el incremento del coste de la vida que puede acarrear la crisis energética provocada por la guerra en el Golfo Pérsico.