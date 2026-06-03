Urtasun dice que Feijóo hace el "ridículo" al ofrecer a Junts una moción de censura que viene con Vox "debajo del brazo"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha vuelto a hacer el ridículo" al ofrecer a PNV y Junts una moción de censura que "viene con la extrema derecha debajo del brazo" y ha incidido en que el nuevo pacto de gobierno entre 'populares' y Vox, ahora Castilla y León, evidencia que el presidente del primer partido de la oposición ha "unido su destino" a la formación de Santiago Abascal.

En una rueda de prensa en el Congreso, Urtasun ha afeado a Feijóo que haya puesto sobre la mesa la idea de una moción de censura para la que "sabe que no tiene apoyos" porque él mismo ya ha decidido "atarse estratégicamente" a Vox. "Todos los partidos políticos saben que cualquier cosa que haga Núñez Feijóo viene con la extrema derecha bajo el brazo", ha resumido.

"Uno no puede pretender tener los votos de Junts para una moción de censura y a la vez negarse a hablar con Junts", ha incidido Urtasun tras la negativa de Feijóo a trasladarse a Waterloo para hablar de este tema con el líder de los independentistas, el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Pero, a su juicio, el "principal problema" que tiene Feijóo es "que ha decidido atar su destino al de Santiago Abascal" como demuestran sus pactos autonómicos. "Sabemos que una Presidencia del Gobierno del PP viene con una Vicepresidencia de la extrema derecha, varios ministros de la extrema derecha y acuerdos como el que acaban de firmar en Castilla y León y es evidente que eso genera un rechazo absoluto por parte del resto de fuerzas políticas", ha insistido.

Y ha contrastado esta estrategia con la de otras derechas en Europa como la democracia cristiana alemana que, ha recalcado, "está liderando una ofensiva dentro de la familia popular europea para romper con la extrema derecha en Europa".

AL REVÉS QUE LA DEMOCRACIA CRISTIANA ALEMANA

"Tenemos la democracia cristiana alemana en un extremo, y en el otro el señor Núñez Feijóo, que es el principal abogado en estos momentos de los acuerdos con la extrema derecha en la familia popular europea", ha destacado.

Además, ha garantizado que en Sumar estarán "muy vigilantes" y que si algún acuerdo del PP con Vox vulnera un sólo derecho fundamental les tendrán "enfrente" y ha citado el concepto de prioridad nacional que se viene incluyendo en esos pactos para los bipartitos de Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León.

En este punto ha subrayado que "la famosa prioridad nacional" no es constitucional y que no sólo "vulnera" la Constitución, sino también los Tratados europeos. "Y por lo tanto, lo vamos a combatir donde haga falta", ha advertido.