Urtasun dice que trabajan en renovación automática de contratos de alquiler y en que la prórroga entre en vigor mañana

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha admitido que confía en que su formación política, Sumar, llegue a un acuerdo con el PSOE para sacar adelante este martes en el Consejo de Ministros un decreto de vivienda y ha expuesto que actualmente Sumar se encuentra negociando la entrada en vigor inmediata de las prórrogas de alquiler, la regulación de los arrendamientos de temporada y de habitaciones y la renovación automática de los contratos.

Así lo ha expuesto en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que el ministro ha agradecido la movilización social vivida desde este sábado en Madrid, y que ya suma su segunda noche de acampada en la Puerta del Sol, y ha insistido en que si el Gobierno está "a punto" de llegar a un acuerdo es "gracias a la presión de la calle".

Urtasun ha recordado que Sumar ha exigido anteriormente muchas de las medidas que se están reivindicando en las movilizaciones como la prórroga de contratos, la regulación de la temporada y de las habitaciones o la moratoria antideshaucios, pero que no han tenido hasta ahora "la fuerza suficiente para sacarlas adelante".

Sin embargo, el ministro ha recalcado que actualmente están "empujando en esa dirección" para que mañana "el Gobierno esté a la altura de lo que le está pidiendo la calle". "Esta movilización está empujando al Gobierno, pero sobre todo está haciendo posibles medidas que hasta ahora estábamos defendiendo nosotros en solitario", ha finalizado.