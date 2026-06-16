Urtasun exige al PSOE "acelerar la agenda anticorrupción" y que Ferraz no se convierta en un "lastre" para el Gobierno

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE que "acelere la agenda anticorrupción" y que la sede del partido en la calle Ferraz no se convierta un "lastre para la mayoría progresista" y lo que resta de Legislatura.

Así se ha referido en una entrevista en 'La hora de la 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, antes del Consejo de Ministros, en la que ha lanzado que el objetivo de su formación es "alcanzar la corrupción cero" y ha criticado a algunos miembros del PSOE por "relativizar" sobre los recientes casos de corrupción.

"No en todas las casas cuecen habas porque nosotros hemos demostrado que se puede gobernar la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid y comunidades autónomas, estar en el gobierno de España y no tener jamás, nunca, nadie, ni un solo caso de corrupción", ha afirmado Urtasun.

CRITICA QUE UN EXPRESIDENTE COBRE SUELDO PÚBLICO Y HAGA NEGOCIOS

También se ha referido a la propuesta de la semana pasada de su espacio político sobre la reforma del estatuto de los expresidentes y ha dicho que "no puede ser que un expresidente cobre un sueldo público y a la vez esté haciendo negocios privados en paralelo".

A colación, ha insistido en la necesidad de "aumentar los años de incompatibilidades de los dos actuales a los 10" y ha considerado que dicho régimen "tiene que haberse reforzado".

Con todo, el titular de Cultura ha aseverado que en estos momentos existe una "operación de muchos sectores para derribar al gobierno" en referencia a los casos del entorno judiciales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho, "están políticamente motivados".

Aún así, ha mostrado su preocupación por las informaciones acaecidas también en el marco de la investigación del caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE'.

AÚN QUEDA LEGISLATURA: LEY MORDAZA Y VIVIENDA

Preguntado por la permanencia del Ejecutivo, Urtasun ha afirmado que "aún queda Legislatura por delante" aunque ha dicho que "le tiene que valer la pena a la gente".

En esta línea, el ministro ha hecho referencia a la presentación de este lunes del acuerdo para despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a sentimientos religiosos y ha dicho que es "absolutamente intolerable" que durante años hayan pasado delante de un juez "titiriteros, artistas, gentes del mundo de la cultura, simplemente por expresar su opinión".

Así, Urtasun ha reafirmado su "compromiso como ministro de Cultura" para "blindar la libertad de expresión" a la par que ha establecido como siguiente objetivo acabar con la Ley Mordaza "antes de que acabe la legislatura", sobre la que ha confiado en que "sería un fracaso como mayoría plurinacional" en el Congreso que no saliera adelante.

Sobre vivienda ha querido mantener el compromiso de llevar al Congreso de los Diputados mediante un Real Decreto-Ley en el Consejo de Ministros y ha dicho estar "dispuestos" a escuchar a Junts per Cataluña y a captar algunos planteamientos como las bonificaciones a los propietarios. "La negociación continúa", ha consagrado.

En referencia a una posible salida del Gobierno del socio minoritario del Gobierno, el ministro y portavoz de Sumar ha dicho que es "un poco ridículo" que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, espere su bajada del Ejecutivo "para que entre él". "Estamos en el gobierno para transformar la realidad de la gente", ha asegurado.

También ha dicho que no van a aceptar "ninguna lección" del Partido Popular en materia de corrupción y ha recordado la iniciativa de una Oficina Anticorrupción que presentó Sumar en el Congreso y a la que el PP votó en contra.

"De la misma manera que le exigimos al Partido Socialista explicaciones y reformas, no vamos a aceptar ni una sola lección en esta materia del partido de la Gürtel, que la única promesa que tiene para este país es llevar a Vox al Gobierno y que luego además cuando presentamos medidas anticorrupción vota en contra", ha criticado.