Urtasun no descarta ser candidato de Sumar en las generales y estará donde sus "compañeros decidan"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha descartado este jueves la posibilidad de ser candidato de Sumar para las elecciones generales del próximo año, al recalcar que jugará el "papel" que sus compañeros "decidan".

"Yo estaré, estoy y estaré, en mi espacio político. Yo estos días lo estoy diciendo, creo que mis compañeros de los Comuns saben que pueden contar conmigo para la batalla muy importante que tendremos el próximo año", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press al preguntársele por la posibilidad.

Es más, el titular de Cultura ha añadido que las candidaturas para encabezar la lista que compartirán Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e IU "no tardarán" en hacerse públicas.

Los partidos que componen al socio minoritario del Ejecutivo están en pleno proceso de construir una candidatura de coalición, abierta a más formaciones, y les queda por elegir aún la nueva marca electoral y, sobre todo, el referente electoral tras la renuncia a repetir en el puesto de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Urtasun manifestó tras el paso atrás Díaz que pensaba que su labor para el futuro era estar al lado del candidato que eligiera la formación, aunque ahora ha remarcado que estará en el rol que decidan sus compañeros.