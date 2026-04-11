Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha agradecido este sábado las "apelaciones" de la dirigente de Podemos, Irene Montero, en favor de la unidad de la izquierda alternativa al PSOE y le ha recordado que su formación ya trabaja para lograr una "gran candidatura unitaria" como la que se han sellado con IU y el partido morado para las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Un día después del acto que protagonizó con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Montero explicó que ahora toca hablar "con todo el mundo", incluido Izquierda Unida y Sumar, e hizo un llamamiento a la "voluntad firme" para "concretar" ese frente amplio.

En declaraciones a los medios antes de visitar la feria de videojuegos 'Mad Games Show', Urtasun ha admitido que "todos los debates que se produzcan para impulsar esa alianza de izquierdas son bienvenidos". "Necesitamos todas las manos", ha dicho.

En este contexto, ha señalado que todas las apelaciones a Sumar que él "agradece" ya se están "traduciendo en un trabajo político" que su organización ya está llevando a cabo a través del proceso de "movilización ciudadana" que activó hace algunas semanas.

"Creo que la gente nos pide unidad de acción y en Andalucía hemos logrado efectivamente con la incorporación de Podemos en Por Andalucía tener una gran candidatura unitaria de la izquierda en Andalucía", ha recordado.