Urtasun reivindica la huelga general: "Fue un éxito y las movilizaciones espectaculares"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número dos del Frente Amplio por Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre, Ernest Urtasun, ha reivindicado este jueves la huelga general convocada ayer y la ha calificado de "éxito". Así, el catalán ha subrayado que en el sector de la automoción el parón alcanzó cifras superiores al 90 por ciento y que el transporte público estuvo "prácticamente parado" durante diez horas en la ciudad de Barcelona.

En cuanto a las cargas policiales contra los manifestantes, a las que se ha referido como "absolutamente desproporcionadas", Urtasun ha matizado que corresponderá al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, aclarar el motivo de estas actuaciones.

En una entrevista a 'TVE', recogida por Europa Press, el ministro ha aprovechado para señalar la violencia vista ayer en las calles. Sin embargo, para el titular de Cultura son actos llevados a cabo por pequeños "grupúsculos", que a su juicio "nada tienen que ver con la manifestación".

Preguntado por el alcance de la huelga, Urtasun ha señalado que fue una convocatoria que "interpelaba a todo el mundo" y ha considerado que quien no se sintiese interpelado es porque "vive en Marte".

AVANCES EN MATERIA DE VIVIENDA

Urtasun también ha reivindicado el papel de los ministros de su partido en materia de vivienda asegurando que el "gran avance" se ha producido gracias al Frente Amplio".

En cuanto a la votación de los decretos en la Diputación Permanente, el ministro ha señalado que previsiblemente el primero saldrá adelante y que "mantiene la esperanza hasta el último minuto" para el segundo.

En ese sentido, ha concretado que la votación no es un punto final y que el "debate de fondo" pasa por hablar de cómo está la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El número dos del Frente Amplio por Barcelona ha reivindicado que la solución de la vivienda pasa por construir "vivienda asequible", lo que para él significa que no supere el 30 por ciento del salario, y por regular el mercado para frenar la especulación, la temporalidad y los pisos turísticos.

Por último, Urtasun ha cargado contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP, de las que ha asegurado que no aplican el tope al alquiler recogido en la Ley de Vivienda, y que, por tanto, es en estos territorios donde la situación presenta una mayor gravedad económica", ha remachado.