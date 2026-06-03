Urtasun ve "impresentable" lo que sale del 'caso Leire Díez' y dice que la Justicia dirimirá si lo investigado es delito

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i); la portavoz de Sumar, Verónica Barbero (d), y el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago (c), durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha tachado de "impresentables" las informaciones sobre el contenido del sumario del 'caso Leire Díez', aunque ha subrayado que corresponde a la Justicia dirimir si lo investigado es delito o no.

A su vez, ha apelado al ala socialista a "tomar medidas valientes" para poder llegar hasta el final de legislatura, tanto en el plano social como en lo referido a la lucha contra la corrupción, porque el mandato le tiene que "valer la pena a la gente" y no se tiene que dar opción a que se instale en el Congreso una "mayoría negativa". Y es que ha reiterado que el PP no cuenta con apoyos para presentar una moción de censura.

En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, Urtasun ha admitido preocupación por esta causa y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que urge al PSOE a tomar las medidas pertinentes en materia de regeneración y dejar de ser un "lastre" para la mayoría progresista del país.

El titular de Cultura ha alertado de que hay ciertos sectores que quieren "derribar" al Gobierno, pero eso "no es excusa" para que no se tomen las medidas que tiene que adoptar en el ala socialista, pues ahora su respuesta es "insuficiente". Al respecto, ha citado por ejemplo la reforma del estatuto de los expresidentes que han registrado Sumar en el Congreso.

Del caso Leire Díez, ha agregado que lo que está apareciendo "no es presentable". "¿Es delictivo o no? A mí esto no me corresponde juzgarlo, lo tendrá que juzgar la justicia", ha comentado para reivindicar que la corrupción cero es posible y que su espacio político es ejemplo de ello.