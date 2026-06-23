Urtasun ve sorprendente que Aldama se libre de la cárcel y se "vaya de rositas" tras la sentencia del 'caso Mascarillas'

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece ante la Comisión de Cultura, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). Urtasun comparece a petición propia para informar de los avances y retos del Ministerio de Cultura. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su sorpresa ante el hecho de que el empresario Víctor de Aldama eluda la prisión tras la sentencia del caso 'Mascarillas' y ha vuelto a solicitar que se aprueben medidas anticorrupción.

"Nosotros condenamos siempre toda la corrupción (...) También me sorprende que los corruptores se han ido de rositas de esa sentencia y que alguien que ha robado y que se ha llevado más de 3 millones de euros no vaya a pagar por eso, ni que se le vaya a pedir ese dinero de vuelta", ha expresado durante su comparecencia en la comisión de Cultura del Congreso.

Urtasun se ha mostrado orgulloso de que su espacio político esté limpio de corrupción e hiciera medidas para proteger a la población durante la pandemia, como el mecanismo de los ERTE impulsado por la titular de Trabajo Yolanda Díaz, mientras "algunos golfos se dedicaban a ejercer la corrupción como ha condenado el Supremo", en referencia al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

También ha replicado que el PP no está para dar "ninguna lección" de corrupción, al espetar que esta formación ha vivido de ella, y ha afeado que los populares se opusieran a la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción.

Finalmente, ha retado al PP a esclarecer si va a respaldar la reforma del estatuto de los expresidentes que ha registrado Sumar en el Congreso para elevar el régimen de incompatibilidades de los exmandatarios.

A su vez, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado en la red social 'X' que "el cabecilla de los corruptos, asiduo a las manifestaciones ultras, se levanta 3,6 millones de euros por el pelotazo de las mascarillas, conserva el botín y sale de rositas", en referencia a Aldama. "Ya solo falta que los servicios para la comunidad los haga en Quirón", ha zanjado.

SUMAR: ALDAMA ES UN "LADRÓN"

Paralelamente, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha celebrado la contundencia del fallo del Tribunal Supremo respecto a la condena de Ábalos, pero también denuncia la parte "vergonzosa" que resulta que el empresario Víctor de Aldama no ingrese al final en prisión tras colaborar durante el caso.

Es más, ha denunciado lo "asimétrico" que resulta que haya "guante de hierro en este caso contra los corruptos y guante de seda contra los corruptores". Por tanto, ha calificado de "vergonzoso" que Aldama se vaya de "rositas", lo haga "humillando a la Justicia", y tengan que ver que la ultraderecha con toda "fanfarria" le está "preparando un trono".

Respecto al empresario, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, lo ha calificado de "ladrón" que ha recibido los "aplausos" de los líderes de PP y Vox, a los que achaca intentar convertir a estos "personajes" en "referentes morales".