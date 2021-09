Vara apuesta por decidir el sistema sanitario que se quiere en España antes de la "urgente" reforma de la financiación

MÉRIDA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "urgente y necesaria" la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha defendido que antes de sentarse a definir un "nuevo" modelo, y máxime ahora en tiempo de pandemia, hay que decidir el sistema sanitario que se quiere tener en España.

"Porque sólo así, sólo definiendo el sistema sanitario que queremos tener podemos luego hablar de cómo lo financiamos", ha añadido Vara, quien ha defendido también que "desde luego" si no se financia "con suficiencia" entonces "no lo podremos tener" (un sistema sanitario adecuado).

"El sistema sanitario incorpora medicamentos nuevos y tecnología diagnóstica nueva que con los recursos sanitarios que hay en este momento en España no lo vamos a poder mantener", ha sentenciado el también presidente de la Junta, que ha afirmado que los nuevos medicamentos que se están preparando por parte de la Ciencia "necesitan más recursos".

Esto le lleva a defender que a su juicio en primer lugar hay que ver "qué queremos hacer y qué queremos tener" para después determinar cómo se financia. "No nos pongamos a correr demasiado en la financiación sin que previamente hayamos dicho cuánto necesitamos de inversión en Sanidad", ha espetado en rueda de prensa en Mérida este lunes Vara, quien ha considerado que en estos momentos se requeriría a su juicio "el indexit de medio punto del PIB como mínimo", lo que "es un dinero".

"Para poder incorporar con carácter inmediato los medicamentos de última generación y las técnicas diagnósticas de última generación", ha añadido, porque se podría dar la "paradoja" de contar con medicamentos con una "gran capacidad de curación" que estuvieran "disponibles pero no financiados", lo que generaría a su juicio que hubiera "primera división y segunda división". "Y eso no puede ser", ha espetado.

MODELO AJUSTADO A LAS NECESIDADES

Al mismo tiempo, ha defendido que la financiación autonómica "evidentemente" tiene que estar "ajustada a las necesidades que no pueden ser concebidas en términos exclusivamente de población, porque eso sería una tremenda injusticia, sabiendo lo que cuesta llegar a todas partes en las mismas condiciones".

"El que Extremadura sea la comunidad autónoma de España con la ratio más baja de alumnos por profesor no es un capricho, es una necesidad, porque tenemos casi 400 municipios, y el que no entiende esto es que no ha entendido nada", ha argumentado Fernández Vara, quien ha dicho que él entiende a las comunidades "muy pobladas" que "defiendan sus intereses" pero "esto no va a de intereses, esto va de igualdad de oportunidades en el conjunto de España, entre otras razones hasta que los niveles de renta se igualen y por tanto los niveles de recaudación se puedan igualar".

"Esto va así... no vale decir 'yo diseño un país en el que la industria esté en el norte con la mano de obra del sur y ahora quiero que todo el mundo parta de la misma raya'... No, deme usted la oportunidad de que tengamos el mismo nivel de renta que los demás", ha sentenciado, al tiempo que ha vuelto a repetir en este sentido su petición de que "dejen volar" a Extremadura.

"Que nos dejen volar. Si nos dejan volar con las alas que nos hemos fabricado dentro de unos años cuando hablemos de financiación estaremos hablando de otra cosa", ha concluido.