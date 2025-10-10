Varios sindicatos y asociaciones propalestinas convocan una huelga general el 15 de octubre contra el genocidio en Gaza

Los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical combocan una huelga propalestina para el 15 de octubre. - CGT

Critican la actitud de UGT y CCOO mientras que los sindicatos tradicionales reivindican su convocatoria de concentraciones

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical han convocado este viernes una huelga general de 24 horas contra el genocidio palestino para el próximo miércoles 15 de octubre.

En una rueda de prensa arropados también por asociaciones como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS), estas centrales sindicales han instado a los trabajadores a secundar el paro y manifestarse contra la "complicidad" del Gobierno hacia Israel.

También han convocado con motivo de esta huelga una manifestación en Madrid en apoyo al pueblo palestino el próximo miércoles, con un recorrido que partirá a las 19.00 horas de Atocha y concluirá en la plaza de Callao.

A su vez, dichos sindicatos han mostrado su rechazo al plan para Gaza planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han exigido que el embargo a la compraventa de armas a Israel sea "total" y abarque también al tráfico aéreo que transita por las bases militares nortamericanas de Rota y Morón.

"Dicha convocatoria se hace más necesaria que nunca dada la situación por la que atraviesa la clase trabajadora, y entre cuyas causas está la escalada bélica que a nivel internacional dirige las prioridades de los Gobiernos y sus representantes a un nuevo e importante rearme de sus ejércitos", expone la CGT.

VEN "LAMENTABLES" LAS MOVILIZACIONES DE CCOO Y UGT

Asimismo, estos colectivos han criticado las movilizaciones en apoyo al pueblo palestino convocadas por UGT y CCOO para el mismo día, calificándolas como "lamentables" y como una forma de confundir a las trabajadores "de si tienen derecho a huelga o no".

La asociación BDS ha desarrollado que el hecho de convocar "por solo dos horas" a las bases de los sindicatos tradicionales y hacerlo "en diferentes franjas horarias" hace creer a los trabajadores que no tienen cubierto, a su juicio, su derecho a la huelga.

"El hecho de que no se sumen a esta huelga general ya deja mucho que desear, al igual que pasó el año pasado, pero que hagan contracampaña es completamente lamentable", ha concluido la asociación.

Estos reproches se dirigen contra la convocatoria de UGT y CCOO para "jornada de lucha" en empresas públicas y privadas mediante asambleas y concentraciones que tendrían lugar en tres ocasiones a lo largo del día.

Así, se llama a paros de 10.00 horas a las 12.00 horas, de 17.00 horas a las 19.00 horas y por último en la madrugada del día siguiente de 02.00 horas a 04.00 horas.

CCOO Y UGT LLAMAN A LA MOVILIZACIÓN Y ALERTAN SOBRE EL PLAN DE TRUMP

CCOO y UGT han emitido un comunicado conjunto en el que reafirman su compromiso por la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, destacando también que el alto el fuego en Gaza es positivo pero que "ningún plan", en alusión al de Trump, "puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas".

Por ello arenga a que se hace "más necesaria que nunca" la movilización en los centros de trabajo y en las calles para el próximo miércoles.

Y es que sostiene que el plan de EEUU para Gaza "haría imposible, de facto, un Estado palestino, libre y soberano y echaría por tierra la solución de los dos Estados, que aunque poco factible, sigue siendo la propuesta de Naciones Unidas".