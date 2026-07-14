Una veintena de eurodiputados condenan los comentarios "racistas" de Rajoy sobre la selección francesa

Archivo - El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en Bruselas (Archivo) - PABLO GARRIGOS - Archivo

BRUSELAS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de eurodiputados de varios países y grupos parlamentarios ha firmado una carta expresando su solidaridad con Francia, sus ciudadanos y su selección nacional de fútbol en la que condenan las declaraciones "racistas" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien afirmó en una columna de opinión que el combinado galo es un equipo de "altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

La misiva está firmada por 23 eurodiputados de distintos grupos parlamentarios --entre ellos los socialistas, los Verdes, los liberales de Renew y La Izquierda-- y de países como Francia, España, Bélgica, Italia, Eslovenia y Dinamarca. Entre los firmantes españoles figuran Estrella Galán (Sumar); Hana Jalloul (PSOE); Irene Montero y Isabel Serra (Podemos); Jaume Asens (En Comú); Diana Riba (ERC) y Vicent Marzá (Compromís); además de la eurodiputada Ana Miranda (BNG), promotora de la iniciativa.

En el escrito, los firmantes sostienen que las palabras de Rajoy no son solo "desafortunadas", sino que constituyen "puro racismo" y reflejan una narrativa xenófoba que equipara la ciudadanía y la nacionalidad con la etnia o la raza, sugiriendo que el origen familiar o el color de piel de una persona determinan su pertenencia real a un país.

Para los eurodiputados, ese planteamiento "reproduce uno de los pilares del racismo contemporáneo", que es "negar la plena ciudadanía y la identidad nacional" de las personas por sus rasgos o sus orígenes. También lamentan que se rechace así la ciudadanía francesa a jugadores de su selección, ya que "representan a su país al máxima nivel, en la Copa del Mundo".

"La selección francesa representa, como tantas otras selecciones nacionales europeas, la diversidad de nuestras sociedades. Sus jugadores son franceses. Ponerlo en duda es un mensaje dañino que equivale a cuestionar la igualdad de millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, cuya única diferencia respecto a otros compatriotas es el origen de sus familias", esgrimen en la misiva.

Los firmantes defienden que tienen "la responsabilidad de responder con claridad cuando se normalizan discursos que alimentan la exclusión, la xenofobia y el racismo", recordando que Europa "se construyó sobre los valores de la igualdad, la dignidad humana, el Estado de derecho y la no discriminación".

"No podemos permanecer en silencio cuando una figura política de relevancia contribuye a erosionar esos principios", prosiguen en la carta, en la que han expresado su solidaridad "con los jugadores de la Selección nacional francesa de fútbol, con las ciudadanas y ciudadanos de la República francesa y con toda las europeas y europeos que continúan sufriendo discriminación" y cuya identidad nacional es cuestionada por su etnia o raza.

La veintena de miembros de la Eurocámara han concluido la carta reafirmando su compromiso con "una Europa diversa, inclusiva y respetuosa" con la igualdad de todos sus ciudadanos, "independientemente de su origen, su color de piel o sus apellidos".

"Frente a quienes pretenden redefinir la ciudadanía sobre criterios de exclusión, debemos reivindicar una idea de Europa basada en la igualdad de derechos, el pluralismo y la convivencia democrática", han zanjado.