Vera (Podemos) exige al PSOE que no se vete a nadie y pide respeto mutuo en la negociación

La portavoz orgánica de Unidas Podemos y diputada en el Congreso de los Diputados, Noelia Vera, ha dicho este miércoles que no es momento de "vetar a nadie" y que desde la dirección de su partido siguen dispuestos a seguir negociando, pero siempre desde el respeto mutuo en una negociación.

Aunque Vera ha afirmado que de momento no han recibido "ningún veto" y que la voluntad de diálogo en Unidas Podemos "sigue vigente", ha pedido mayor respeto en las negociaciones. Esto implica "hablar menos a través de los medios y hacerse propuestas a través de una mesa de trabajo".

Recalca que tras las pasadas elecciones del 28 de abril, el mandato de los ciudadanos es que haya "gobiernos compartidos", ya que los gobiernos de partido único "no se van a dar". "Toca naturalizar que también en el Gobierno del Estado esta es una posibilidad real y muy buena para los ciudadanos de este país, y esa es nuestra apuesta", ha señalado.

De esta manera, Vera ha expresado su confianza en que la "sensatez se imponga" porque tienen una "oportunidad histórica importantísima", que haga que las políticas progresistas "se empiecen a materializar". "No nos podemos permitir hacer que los ciudadanos vuelvan a votar. La realidad es que hay una mayoría progresista en el Congreso de los Diputados y los números parece que dan", ha asegurado rechazando la posibilidad de una repetición electoral.

LA "EXCUSA" DE LOS NÚMEROS

Por último, Vera ha defendido que los números "sí dan" para sacar adelante la investidura y formar un Gobierno en coalición, sin embargo, esta propuesta de preacuerdo parece que "no ha calado en el PSOE" que "no ha querido intentarlo". Por lo tanto y en su opinión, la aseveración hecha desde el PSOE de que los números no dan "puede sonar a excusa".

"Lo que no tiene mucho sentido es presentarse directamente a una investidura que ya sabes que va a ser fallida porque no tienes el apoyo de absolutamente ningún grupo parlamentario", ha señalado. A juicio de Vera, Pedro Sánchez "debería replantearse que si necesita a los demás grupos para que sea presidente, tendrá que hablar con el resto de grupos parlamentarios".