Veteranos policías piden a Interior un acto en conmemoración de su manifestación a favor de la democracia hace 50 años

Agentes de la Policía Nacional en un dispositivo frente al Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de veteranos policías ha reclamado por escrito al Ministerio del Interior que organice un acto de conmemoración de la manifestación a favor de la democracia que los agentes protagonizaron el 17 de diciembre de 1976, hace 50 años, en los inicios de la transición democrática.

"No queremos medallas, lo que queremos es un reconocimiento para los policías y guardias civiles que siempre defendimos la democracia", ha señalado en declaraciones a Europa Press José Sánchez Amor, uno de los impulsores de esta iniciativa.

La propuesta es que se celebre al amparo de los actos institucionales programados por el Gobierno de 'España en libertad', ya que, según ha recordado, aquellos agentes se manifestaron pidiendo derechos tan básicos como era la seguridad social.

La iniciativa también insta al reconocimiento de los agentes que sí estuvieron al lado de la legalidad democrática durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y para los guardias civiles que en 1986 impulsaron la creación de la primera asociación, por lo que fueron detenidos, encarcelados y expulsados del cuerpo.

José Sánchez Amor, policía jubilado que defendió la democracia el 23-F, remitió el primer escrito a principios de año al Congreso de los Diputados y luego, ante la negativa por una cuestión formal, se dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad y, acto seguido, directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Queremos un homenaje a los compañeros que arriesgaron su carrera, su libertad y su integridad para defender la democracia y los derechos laborales básicos de los policías y los guardias civiles", ha defendido Sánchez Amor, que rechaza que el acto se lo apropie ningún partido político o sindicato policial.