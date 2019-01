Una víctima del accidente señala que Catalá mintió en su comparecencia ante la comisión que investigación

Publicado 22/01/2019 17:43:13 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La que fuera diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por el PP, y víctima del accidente del Alvia en Angrois (Santiago) en julio 2013, Teresa Gómez-Limón, ha firmado este martes una carta abierta a los portavoces de la comisión que investiga el siniestro en el Congreso en la que acusa al exministro Rafael Catalá de mentir en sede parlamentaria, y le recuerda que es delito mentir en una Comisión de Investigación.

Catalá, que era secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento cuando se produjo el fatídico accidente, señaló este martes que días después del suceso habló por teléfono con víctimas a las que "conocía" para interesarse por su salud y que una de esas afectadas a la que llamó fue a Gómez-Limón.

Durante la comparecencia, el portavoz de Esquerra Republicana en la comisión, Gabriel Rufián, le señaló que la exdiputada aseguraba que Catalá en esa llamada le presionó para que no atacara a Renfe y a Adif en sus declaraciones. Tras el accidente, Gómez-Limón había pedido la dimisión de los presidentes de Adif y Renfe ante los medios de comunicación. Catalá negó ese extremo, defendió que "no presionó a nadie" y apuntó que en su momento le sorprendieron las declaraciones de Gómez-Limón.

Ahora, un día después de la comparecencia de Catalá, Gómez-Limón ha registrado una carta en el Congreso en la que asegura que el exministro "ha mentido", ya que cuando la llamó, le dijo "con total claridad" que no podía hablar ante los medios pidiendo la dimisión de los presidentes de Adif y de Renfe.

"Catalá se dirigió a mí con mucho peor tono, diciéndome con total claridad que cómo una diputada del PP podía declarar eso en los medios de comunicación", relata en la carta.

Según asegura la víctima del accidente, esa conversación fue "presenciada" por su marido y por su hijo ya que el teléfono estaba en el modo 'manos libres' porque, debido a sus lesiones, "tenía parestesias en las manos".

"EN MI VIDA HE VISTO A CATALÁ"

Catalá se negó en el Congreso a señalar que Gómez-Limón mintiera sobre la conversación que mantuvieron, pero recalcó que la exdiputada estaba en "una situación emocional tremenda" por lo que no sabe "cómo pudo percibir la llamada". "Yo la llamé para transmitirle mi solidaridad, apoyo y cercanía", recordó.

Ante esto, la exdiputada le recuerda a Catalá que los hechos concretos sólo pueden ser "verdad o mentira" por lo que uno de los dos miente, y le recuerda que cuando él dice que habló con lo afectados conocidos, se olvida de que ella no le conocía de nada. "He de aclarar que yo en mi vida había visto al señor Catalá, no supe de su existencia hasta recibir esa llamada; por lo tanto, lo de amigos y conocidos en lo que a mi respecta es mentira", ha subrayado.

Por todo esto, Gómez-Limón mantiene que el exministro de Justicia "ha mentido y ha tenido una conducta, por decirlo educadamente, poco valiente", y concluye la carta dirigiéndose a los portavoces de la comisión para que tengan en cuenta sus afirmaciones a la hora de emitir sus conclusiones.

En esta carta, en la que recuerda que "es delito mentir en una Comisión de Investigación Parlamentaria", señala que antes de recibir la llamada de Catalá, recibió otra de Íñigo Enriquez de Luna, por entonces portavoz en la Asamblea de Madrid del PP, solicitándole que dejara de hacer declaraciones contra los directivos de Adif y Renfe. Señala sin embargo que esa llamada fue echa con mejor "tono" que la de Catalá y con "formas educadas".