Víctimas de Angrois ven "más de lo mismo" tras su reunión con Cuerpo y denuncian la falta de "compromisos firmes"

1132709.1.260.149.20261110192339 Archivo - El presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, durante el encuentro ‘Voces de la Tragedia’, en el Congreso de los Diputados, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha resumido su encuentro con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como "más de lo mismo" y ha resaltado la carencia de "compromisos en firme" del Gobierno.

En declaraciones a los medios tras la cita, Domínguez ha tildado el encuentro con el ministro como "correcto" pero ha criticado que el Estado siga "el guion" que siguió el PP tras el accidente de Angrois en 2013 en el que se acusó un error humano del maquinista.

A su juicio, esta actitud provoca que "se sigan repitiendo los mismos errores" y que España ostente el "récord mundial de accidentes de alta velocidad".

La plataforma de afectados por Angrois ha exigido al ministro la eliminación "urgente" de la normativa de la posibilidad de circular a 200 kilómetros por hora con el 'Asfa' como sistema de respaldo cuando fallen el 'ERTMS' o el 'LZB', propios de la alta velocidad.

"CANSADOS DE MILONGAS E HISTORIETAS"

Al no existir "compromisos en firme" de Cuerpo, Domínguez ha expresado que el próximo martes han sido emplazados para otra reunión tras el estudio de las medidas presentadas durante el encuentro. No obstante, ha advertido de que si el Ministerio no asume la reapertura de una investigación independiente sobre Angrois, no acudirán a más convocatorias por estar "cansados de milongas e historietas".

Respecto a la propuesta del Ministerio de crear la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, el portavoz ha recordado que en su día la exministra Ana Pastor ya constituyó la oficina de atención y el estatuto de las víctimas, subrayando que la prioridad no debe ser crear dependencias de atención, sino "evitar que haya más víctimas".

Para ello, ha reclamado cumplir con las exigencias reiteradas de la Comisión Europea, la Agencia Ferroviaria Europea y los comisarios de Transportes para repetir la investigación de Angrois. De este modo, ha aseverado que siniestros como el de Urda (Toledo) eran "100% evitables" y que no habrían sucedido si el sistema propio de alta velocidad (ERTMS) hubiese estado plenamente operativo.

COMISIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA Y EXCLUSIONES

Por otro lado, las víctimas han solicitado la creación de una comisión técnico-científica independiente integrada exclusivamente por expertos independientes europeos.

Domínguez ha alertado al ministro de que si consulta a Adif o a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) le "van a engañar", ya que son los mismos que elaboraron los informes iniciales y a su juicio, eludieron "las causas raíz".

En este sentido, ha exigido la exclusión de cualquier técnico o cargo vinculado a Adif, Renfe o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) por ser "juez y parte".

En este sentido ha calificado de "sistema de pandereta" a la nueva autoridad independiente al ser el propio ministro de Transportes quien propone a su presidente. En su argumentación, ha recordado los dos procedimientos de infracción abiertos por la UE, la auditoría comunitaria y la carta de advertencia de la comisaria europea de Transportes, ante la falta de evaluaciones de riesgo en la red ferroviaria.

"PRIORIDAD COMERCIAL"

Por otra parte, Domínguez ha censurado que la "prioridad comercial" de explotación ferroviaria se anteponga a la seguridad física de los viajeros. Según ha expuesto, en Angrois se desconectó el sistema por los retrasos que ocasionaba y tras el siniestro de Urda se obligó a circular sin la protección nominal para evitar demoras a Sevilla.

"Si para poner el sistema operativo tienen que cortar la línea Madrid-Sevilla un mes, que la corten y la gente vaya en autobús, pero nuestras vidas están en riesgo", ha enfatizado.

Sobre el aspecto técnico ha profundizado Jorge Iglesias, funcionario jubilado del CEDEX y especialista del primer laboratorio europeo de ERTMS, quien ha urgido a la retirada inmediata del sistema de respaldo 'Asfa'. Así, ha presentado la propuesta de un Plan Nacional para la retirada progresiva de este sistema e implantar el ERTMS en la totalidad de la red convencional y de alta velocidad.

Finalmente, en relación a la línea Madrid-Sevilla, ha advertido de que utiliza el sistema LZB "obsoleto" el cual ha registrado 170 caídas en lo que va de año. Por ello, ha planteado interrumpir el servicio durante un mes --"si hace falta"-- para volcar todos los medios de Adif en poner en marcha de forma definitiva el ERTMS sin nuevos aplazamientos.