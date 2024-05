VÍDEO: Escrivá dice que la ley de seguridad en redes 5G se cerró "hace meses" con Bruselas y niega nuevos contactos

BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha afirmado este martes en Bruselas que el esquema nacional de seguridad en redes 5G, cuya entrada en vigor está vinculada al desembolso del cuarto pago del plan de recuperación de más de 10.000 millones de euros, se cerró "hace meses".

"Eso hace ya varios meses que quedó cerrado sin ningún tipo de problema. No hubo ni siquiera necesidad de discutir porque el plan español es un plan impecable y la verdad es que he visto noticias en la prensa al respecto que son absolutamente falsas; no tienen ninguna base", ha apostillado el ministro a su llegada al Consejo de Telecomunicaciones que se celebra en la capital belga.

Escrivá ha negado así que existan conversaciones con la Comisión Europea en relación a la ley sobre ciberseguridad en redes 5G, uno de los hitos que recoge el plan de recuperación y resiliencia español para poder acceder al cuarto desembolso, que Bruselas evalúa actualmente. "Ese intercambio acabó y acabó como acabó: como lo planteó España", ha defendido el ministro

La portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts, confirmó en rueda de prensa que se trata del hito 235 ligado al cuarto desembolso del fondo anticrisis, aunque evitó hacer comentarios sobre cualquier medida individual del plan hasta que haya finalizado la evaluación.

