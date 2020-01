Villegas acusa a Sánchez de desplegar una estrategia de "ocupación del Estado" para perpetuarse en la Moncloa

Publicado 25/01/2020 10:32:54 CET

Le responsabiliza de preparar el terreno para ocupar CGPJ y TC y de asumir el marco de los separatistas de no tener en cuenta el marco legal

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Gestora de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado a Pedro Sánchez de desplegar una estrategia de "ocupación del Estado" para perpetuarse en la Moncloa. Se muestra convencido, en una entrevista con Europa Press, de que después de la Fiscalía General del Estado, el presidente del Gobierno está preparando el terreno para ocupar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso de otros partidos, el Tribunal Constitucional y los medios públicos de comunicación.

El dirigente de la formación naranja también ha expuesto su preocupación por el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco. Considera que puede ser el próximo problema al que se enfrente España y recuerda que el "golpe de Estado" que tuvo lugar en Cataluña se inició por una reforma "innecesaria" del Estatuto.

Ante esta situación y frente a un presidente del Gobierno al que considera un "mentiroso compulsivo", ha advertido de que su partido va a hacer una "oposición frontal" para impedir que ocupe las instituciones de todos y lo hará tanto en el Parlamento como ante los tribunales si es necesario y tampoco descarta recurrir a la movilización en la calle.

José Manuel Villegas está convencido de que la pretensión de lo que llama la "coalición socialista-populista-independentista" es "ocupar el Estado, todos los resortes del Estado", no solo el Gobierno, con el fin de atrincherarse en la Moncloa y "perpetuar un sistema de ocupación de las instituciones".

"Ha hecho lo más inmediato, que es ocupar la Fiscalía con una decisión totalmente escandalosa, como es poner a un político puro, a una persona que era ministra hasta el día anterior de un Gobierno, al frente de la Fiscalía", señala el dirigente de Ciudadanos sobre la exministra de Justicia Dolores Delgado, propuesta por Pedro Sánchez como Fiscal General del Estado.

Villegas se muestra convencido de que las críticas que se han lanzado desde el Gobierno contra el poder judicial y los jueces van en la línea de preparar el terreno para poder renovar el CGPJ y el TC sin el concurso de otros partidos.

"Está --recalca-- en la estrategia de ocupación del Estado, no de tener un Gobierno socialista-populista-separatista, sino de que esa coalición ocupe todos los resortes del Estado, el CGPJ, los medios públicos de comunicación, el Tribunal Constitucional", "lo van a intentar", exclama.

SÁNCHEZ, MENTIROSO COMPULSIVO

Villegas incluye en esa estrategia la rebaja del delito de sedición que ha anunciado el Gobierno. Lo que califica de la "reforma Junqueras-Sánchez" porque considera que con ella pretende beneficiar a Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña condenado por sedición, y a la vez "anclarse" él en la Moncloa.

"Negó las negociaciones con los separatistas y aquí vemos el fruto de estas negociaciones, favorecer a los que están condenados por atacar a España, a la integridad de España a cambio de un voto en la investidura", ha afirmado.

Estos hechos, según el dirigente de la formación naranja, demuestran que Pedro Sánchez ha vuelto a "engañar" a todos los españoles. En su opinión, una vez más se está poniendo sobre la mesa la naturaleza del presidente como un "mentiroso compulsivo".

Villegas deja claro que su partido va a tener una "oposición frontal" a cualquier tipo de beneficio o "amnistía encubierta" para los condenados por sedición por el Tribunal Supremo en relación con el proceso independentista catalán, a los que cree que Pedro Sánchez "quiere beneficiar".

PLANTEA QUE LA REFORMA DE LA SECESIÓN SEA DISUASORIA

Por ello, el planteamiento de Ciudadanos ante la reforma de los delitos de sedición y rebelión que prepara el Gobierno será proponer una reforma que sea "efectivamente disuasoria" para que otros vean que no sale gratis atentar contra la democracia.

No obstante, señala que deben estudiar aún el planteamiento que realizarán, ya que no solo se trata de abordar las penas sino también de adecuar los tipos penales que están previstos para situaciones de otra época, puesto que ahora se ha visto cómo se hacen los "golpes a la democracia" en el siglo XXI. En este sentido, explica que es necesario analizar las situaciones que deben concurrir para que se den estos tipos penales y que "no se vayan de rositas los delincuentes".

El secretario general de la Gestora de Ciudadanos también está convencido de que Pedro Sánchez mintió en campaña cuando dijo que incluiría en el Código Penal el referéndum ilegal. "Por supuesto que no lo va a hacer", exclama, antes de anunciar que su partido sí planteará iniciativas legales en ese sentido.

OPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO, TRIBUNALES Y NO DESCARTA LA CALLE

Villegas sostiene que para combatir esa estrategia de Sánchez de ocupación de las instituciones, hay que tener claro primero cómo quiere llevarla a cabo el Gobierno y "no plegarse en ningún momento", sino oponerse en varios frentes.

Así, indica que en el Congreso de los Diputados la harán frente votando en contra de todas las iniciativas que vayan a favor de esa "estrategia de ocupación". En el plano político, denunciándola ante la opinión pública y, "llegado el caso", en el plano legal ante los tribunales.

De momento, no tienen previsión de hacer un llamamiento a los ciudadanos para salir a la calle, pero afirma que "tampoco hay que descartarlo" porque forma parte del ámbito de la defensa política. "No hay que dejar ningún ámbito de pelea", recalca por entender que el Ejecutivo va a utilizar cualquier debilidad o resquicio para intentar esa ocupación.

En cuanto a la mesa de negociación del Gobierno con la Generalitat de Cataluña, que también critica por colocar a esta comunidad en el mismo nivel que un Estado, considera que va a haber pocos límites en los temas que van a tratar. Por ello, advierte de que su partido estará "vigilante" para que no se sobrepase ninguna línea.

Cree que Sánchez se equivoca porque considera que está entrando totalmente en el "marco de los separatistas, que es no tener en cuenta cuáles son los procedimientos de la democracia, no tener en cuenta cuáles son los procedimientos legales".

Y cita que se salta al Parlamento de Cataluña, al Congreso, mecanismos ya previstos como las comisiones bilaterales del Gobierno con las comunidades autónomas y todos los ámbitos multilaterales en los que están representadas las comunidades autónomas.

Tras orillar estos mecanismos, denuncia que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos se inventa ámbitos nuevos para "forzar el marco" de los separatistas, de que España y Cataluña son diferentes y negociar así "de igual a igual". Algo que considera "inaceptable" por parte del jefe del Ejecutivo.

ESTATUTO VASCO, PRÓXIMO PROBLEMA

Otro de los problemas que Villegas ve en el horizonte es el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco. Incluso advierte de que el problema ya está ahí por el documento firmado entre Sánchez y el PNV, que considera "totalmente inasumible" por las cesiones que supone para el nacionalismo.

Cree que la próxima "cesión" puede ser con el Estatuto vasco y recuerda que la actual situación de Cataluña, "que ha desembocado en un golpe de Estado y en una declaración de independencia y en Barcelona en llamas tomada por los separatistas violentos", se inició con "una reforma innecesaria que nadie pedía del Estatuto de Autonomía".