La vista sobre la euroorden del exconseller Puig en el tribunal belga continuará el 30 de marzo

Defensa y Fiscalía presentan sus argumentos ante el juez en una audiencia de tres horas

BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vista sobre la orden de detención y entrega contra el exconseller Lluís Puig ante el tribunal belga que evalúa el asunto continuará el próximo 30 de marzo después de que este lunes las partes expusieran durante unas tres horas sus argumentos en una audiencia en la que se ha analizado el fondo del caso, según ha explicado la defensa del político independentista catalán.

Sus abogados han defendido durante la vista que Puig no puede ser entregado a las autoridades españolas porque el delito de malversación de fondos públicos recogido en la legislación española no existe en Bélgica y por supuestas violaciones de los derechos fundamentales de políticos independentistas catalanes por parte de los tribunales españoles.

Por contra, la Fiscalía de Bruselas ha defendido que el exconseller debe ser entregado a España para ser juzgado por su implicación en el proceso independentista por supuesta malversación de fondos públicos.

Al contrario de lo que sucede con respecto a las euroórdenes del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, suspendidas porque gozan de inmunidad como eurodiputados, el caso de Puig sigue adelante después de que el juez belga rechazada anular el caso, como reclamó su defensa.

"El fiscal no ha dejado de pedir la entrega y nosotros no hemos dejado de pedir la no entrega", ha resumido en declaraciones a los medios tras la vista el abogado Gonzalo Boye, quien ha señalado que "por ahora no se ha terminado la vista" y que continuará dentro de un mes.

"De momento vamos planteando diferentes escenarios jurídicos. Nosotros estamos muy contentos sobre cómo está yendo la vista. Supongo que el fiscal también porque cada uno cuenta la fiesta como le va. Creo que es un claro síntoma de que se está tomando el caso muy en serio", ha añadido.

Boye ha asegurado que su estrategia se basa "básicamente en argumentos en materia de derechos fundamentales" y de derecho penal sustantivo, así como en la falta de doble incriminación. La defensa de Puig, además, ha sugerido al juez belga el planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE (TUE), pero los abogados no han querido explicar cuál es la pregunta concreta que piden.

El exconseller Puig, por su parte, ha celebrado que este aplazamiento de la vista hasta el 30 de marzo le da "treinta días más para continuar" con lo que le llevó al "exilio". "Seguiremos trabajando, seguiremos preparándonos y el 30 de marzo volveremos aquí", ha apuntado.

Fiscalía y defensa aprovecharán este mes para "probablemente" seguir intercambiando argumentos con el juez y la vista se reanudará el próximo 30 de marzo. Aunque el juez podría tomar ya una decisión sobre si entrega o no a Puig a España ese día, la defensa del exconseller lo ve poco probable y cree que será más tarde.

En todo caso, se trata de la Cámara del Consejo, el tribunal belga de primera instancia que evalúa el asunto. En consecuencia, cualquier decisión podría ser recurrida después ante el Tribunal de Apelación, primero, y en último lugar ante el Tribunal de Casación.