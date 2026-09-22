Vivas apunta a "razones ocultas e inconfesables" del Gobierno por su comportamiento "inaceptable" en la crisis de Ceuta

08 September 2026, Belgium, Brussels: Juan Jesús Vivas, regional president of Ceuta, speaks at a press conference at the European Parliament about the situation in the Spanish exclave. - Jennifer Brückner/dpa

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha apuntado la posibilidad de que existan "razones ocultas e inconfesables" que aún se desconocen que expliquen el "comportamiento incomprensible e inaceptable del Gobierno" ante la crisis migratoria del 30 y 31 de julio en la frontera ceutí.

Así lo ha señalado Vivas en una entrevista de 'Antena 3', recogida por Europa Press, cuando ha sido inquirido por la falta de contundencia del Ejecutivo contra el Gobierno de Marruecos. "Siempre hemos dicho que Marruecos estaba detrás de lo que había ocurrido y que esto no era una crisis migratoria, que era una vulneración de la integridad territorial de España con fines políticos", ha defendido.

Por ello, el presidente de la ciudad autónoma ha subrayado la posibilidad de que haya "razones ocultas" que hayan empujado al Gobierno español a actuar de manera "inaceptable y absolutamente incomprensible" porque pueda haber cuestiones "inconfesables".

Además, ha recalcado que en Ceuta quedan "entre diez y quince mil personas", de las que cruzaron la frontera y la situación de la ciudad es "absolutamente insostenible": "Ceuta vive sometida a una olla de presión que en cualquier momento puede estallar. Son ya más de 50 días desde la invasión y no hemos tenido ningún avance significativo en la devolución de las personas que entraron", ha reprochado.

EUROPA NECESITA UN MECANISMO DE "ACTUACIÓN INMEDIATA"

Por otro lado, con motivo de la visita a Ceuta del presidente del PP Europeo, Manfred Weber, Vivas ha defendido que se ha puesto de manifiesto que la implicación de la Unión Europea en materia de migración es "imprescindible" para la seguridad de las fronteras ceutíes y ha indicado que, "de manera rotunda e indiscutible", se ha ratificado el carácter europeo de Ceuta y Melilla.

Por consiguiente, ha señalado que es necesario un mecanismo de "actuación inmediata" que responda ante "ataques a la integridad territorial mediante la utilización de presión migratoria" y ha impelido a la Unión Europea adopte un "protagonismo especial" en Ceuta, pidiéndole más presencia en materia de control de fronteras y configurando su marco jurídico.

RESPONDE AL COMITÉ DE LIBERACIÓN DE CEUTA Y MELILLA

Por otra parte, el presidente del Comité de Liberación de Ceuta y Melilla, Yahya Yahya, señaló este lunes que una visita de Felipe VI a las ciudades autónomas tendría consecuencias negativas, poniendo en tela de juicio la españolidad de la ciudad, y Vivas ha respondido con que la única motivación de "este sujeto" es la de "aprovechar las circunstancias para ganar cierta relevancia y notoriedad".

"El pronunciamiento que ha hecho el Parlamento Europeo recientemente, poniendo de manifiesto de manera inequívoca que Ceuta y Melilla son España, que son fronteras españolas y que no respetar estas fronteras significa no respetar a Europa y a su integridad, me parece que tiene un valor histórico y un carácter mucho más importante que las declaraciones de este sujeto", ha subrayado.

A pesar de ello, Vivas ha remarcado que la posición de Marruecos respecto a las dos ciudades autónomas "no es nueva" y ha sostenido que no existe "legitimidad" para esa reclamación ya que "Ceuta y Melilla son España porque así lo acredita el derecho, porque lo avala la historia y porque lo quieren sus ciudadanos. Recen como recen", ha reivindicado.