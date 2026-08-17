Vivas carga contra Mónica García por ir a Ceuta "a dar lecciones de humanidad" y tacha de "incorrecto" su comportamiento

La ministra de Sanidad, Mónica García (d), recibida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), este domingo - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado este lunes contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por su actuación durante su primera visita a la ciudad este domingo y por las declaraciones realizadas sobre la situación migratoria y sanitaria que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de unas 70.000 personas desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, Vivas ha tachado de "absolutamente incorrecto" el comportamiento de la ministra, aunque ha asegurado que lo hace tratando de ser "benevolente", y ha considerado "lamentable" que haya tenido que producirse una crisis migratoria para que García "se digne" a ir a Ceuta.

El presidente ceutí ha acusado a la ministra de "tratar de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico". "Y me quedo con lo de incorrecto, porque me dan ganas de decir otras cosas", ha añadido.

"La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni de solidaridad", ha afirmado Vivas después de que García hablara de "xenofobia" al referirse a quienes relacionan a los migrantes con enfermedades o delincuencia.

La ministra aseguró que "los migrantes no traen enfermedades", sino que "pueden enfermar ahora por las condiciones de insalubridad" en las que viven. Ante estas declaraciones, Vivas ha responsabilizado directamente al Gobierno central de las condiciones en las que se encuentran estas personas.

"De la situación que tienen estos inmigrantes la principal responsable es la ministra de Sanidad, como miembro de un Gobierno que tiene la obligación de atender eso", ha señalado.

LAS ACUSACIONES DE LA MINISTRA

Las declaraciones de Vivas se producen después de que Mónica García criticara durante una entrevista este lunes en 'La 1' la gestión del Gobierno de Ceuta en relación con la habilitación de nuevos espacios para acoger a las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

La ministra ya reclamó este domingo, durante su visita, que la Ciudad acelerase la acogida de las personas que todavía permanecen en las calles para garantizarles unas condiciones dignas y evitar, al mismo tiempo, la proliferación de enfermedades contagiosas.

Vivas ha rechazado frontalmente esta interpretación y ha asegurado que la Ciudad lleva semanas reclamando recursos y alertando de la dimensión de la presión migratoria, especialmente en el caso de los menores extranjeros no acompañados.

El presidente ha defendido que el Ejecutivo local ha puesto a disposición todos los recursos de los que dispone y ha realizado un esfuerzo extraordinario para ampliar la capacidad de acogida, pero ha advertido de que Ceuta no puede asumir por sí sola una situación de estas dimensiones.

"Nosotros hemos avisado, hemos pedido ayuda y hemos puesto todos nuestros recursos", ha sostenido, antes de recordar que la Administración General del Estado dispone de medios y competencias que no están al alcance de la Ciudad.

Vivas ha reivindicado además el trabajo desarrollado por los servicios municipales durante las últimas semanas, con la habilitación de nuevos espacios y el incremento de plazas para atender a los menores que permanecen bajo tutela de la Administración local.

INSISTE EN QUE CEUTA ALERTÓ CON ANTERIORIDAD DE LA SITUACIÓN

Por otro lado, el presidente de Ceuta ha defendido que el Gobierno local alertó con antelación de la situación que se estaba generando en la ciudad y ha recordado que el pasado 27 de julio mantuvo una conversación con la secretaria de Estado de Seguridad para trasladarle la dimensión de las llegadas.

Según ha relatado, en aquel momento ya habían entrado en Ceuta alrededor de 1.500 personas a nado en los días anteriores. Vivas ha asegurado que trasladó al Gobierno que la ciudad se encontraba "en una situación de alto riesgo" y que se encaminaba hacia "una situación de emergencia humanitaria".

En aquella conversación, ha explicado, reclamó que se adoptaran medidas extraordinarias, que se declarase la emergencia y que se nombrase un mando único encargado de coordinar la actuación de los distintos ministerios. "Y no se hizo nada. Se me dijo que esto era lo de todos los veranos", ha lamentado.

Vivas ha utilizado este episodio para defender que la Ciudad Autónoma llevaba semanas alertando de la presión migratoria y reclamando una mayor implicación del Estado, frente a las críticas de la ministra sobre la respuesta del Ejecutivo local.

"También debería pensar en los ceutíes" El presidente ha defendido asimismo la solidaridad de la población ceutí y ha rechazado que pueda cuestionarse el compromiso de la ciudad con las personas migrantes.

"Si hay un territorio en el conjunto de España y Europa donde la gente sufre como propio el sufrimiento del otro sea cual sea el origen de la persona es Ceuta", ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado que la respuesta institucional tenga en cuenta también las necesidades de los residentes. "Está bien que la ministra piense en los inmigrantes, pero también debería pensar en los ceutíes. ¿O es que los ceutíes no tenemos derecho?", ha planteado.