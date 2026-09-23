Vivas, sobre las carpas alquiladas hasta agosto de 2027: "No vamos a consentir un megacentro de inmigrantes en Ceuta"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la visita a Ceuta del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en el Palacio de la Asamblea, a 27 de agosto de 2026, - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado hoy, al ser preguntado por el alquiler de las carpas por parte del Gobierno hasta agosto de 2027, que Ceuta no va a consentir ser un "megacentro" de inmigrantes. Además, ha advertido de que la situación en la ciudad autónoma "se está pudriendo" y ha reclamado "blindar" la frontera con ayuda de la UE para que Marruecos no tenga la exclusiva de su defensa.

Así se ha pronunciado en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado por el alquiler de las carpas hasta agosto de 2027, ha dicho que "ese es el problema", porque cree que Ceuta, además de asfixiarse por el agotamiento económico también lo puede hacer en el anímico.

El presidente de la ciudad autónoma ha advertido de que "todo tiene un límite" y de que los ceutíes no van a consentir que Ceuta se convierta en un "megacentro de estancia temporal de inmigrantes".

"Eso sería la puntilla, la muerte para Ceuta", ha exclamado, además, ha dicho, de "darle la razón a Marruecos" de que Ceuta y Melilla son "ciudades ocupadas". "Esto no puede ser, esto no lo vamos a consentir", ha espetado aunque matizando que lo harán de una manera "absolutamente cívica" y "pacífica, sin perder los papeles".

No obstante, Juan Jesús Vivas ha recalcado que la ciudad vive en una "olla a presión" que puede estallar en cualquier momento porque la "tensión es enorme" porque la situación se está "pudriendo" y es peor cada día que pasa.

"Si ocurre un delito grave no sabemos lo que ocurrirá", ha exclamado antes de advertir de que es "insostenible" tanto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía local y los ciudadanos de Ceuta que han visto como se disparaban los delitos, las llamadas a los bomberos y los incidentes.

QUIÉN TOCÓ EL SILBATO PARA QUE PARARA EL RETORNO DE INMIGRANTES

Y se va "pudriendo", según señala Vivas, por la "actuación tardía por parte del Gobierno y susceptible de ser rectificada". En este sentido, ha recordado que se tardó un mes en nombrar un mando único desde que el Gobierno de la ciudad lo pidió. Y se ha preguntado también quién tocó el silbato para que llegaran los inmigrantes a Ceuta, para que salieran y "quien paró" la salida y "por qué".

Dicho esto, ha insistido en apelar al Gobierno para que "actúe de manera coherente" y, ya que no fue capaz de "evitar la invasión", ni de prevenirla, al menos que "el enfoque que tenga para resolver las consecuencias de la invasión sea un enfoque correcto".

Sin embargo, cree que el Ejecutivo tiene una actitud "arrogante" de "no querer oír a nadie" y de no preguntar al menos a los ceutíes cómo lo ven ellos. En su opinión, esto se debe a que puede haber "razones ocultas que son las que impiden que se imponga el sentido común".

Además, está convencido de que si Marruecos tenía la intención de poner en jaque la integridad territorial de España "la ha puesto" y si tenía intención de "desestabilizar la ciudad, lo ha conseguido porque ha puesto a Ceuta al borde del abismo". Marruecos "tiene en su política el acoso y derribo de nuestras dos ciudades", ha exclamado.

Por ello, ha pedido "blindar" la frontera con medios españoles y de la Unión Europea, con presencia del Frontex y evitar que Marruecos tenga la exclusiva de su defensa, aunque pueda colaborar en ella.