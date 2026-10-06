Vivas e Imbroda reciben la Medalla de Oro del Senado: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, entrega la Medalla de Oro de la Cámara Alta a los presidentes de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, acompañados por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Senado ha entregado este martes su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades autónomas tras la crisis migratoria del pasado julio.

Durante el acto, ambos presidentes han reivindicado la españolidad de las dos ciudades y la necesidad de reforzar su defensa y la presencia del Estado. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España", ha sentenciado Vivas.

En este sentido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha defendido que la Cámara no solo reconoce con esta distinción las trayectorias de Vivas e Imbroda, sino también a los ciudadanos de ambas ciudades.

"Ceuta y Melilla son el lugar donde España comienza, donde el corazón de España palpita con más fuerza", ha afirmado Rollán, quien ha señalado que ambas ciudades son "baluartes de soberanía, de europeísmo y de convivencia" y ha reclamado el "compromiso permanente e incondicional" del Estado con ellas.

LA ENTRADA MASIVA DE JULIO CENTRA EL HOMENAJE A CEUTA

Buena parte del acto ha estado marcada por la situación que atraviesa Ceuta tras los acontecimientos de los pasados 30 y 31 de julio, cuando, según ha expuesto Vivas, "se utilizaron cerca de 100.000 personas para vulnerar las fronteras y, por tanto, para vulnerar la integridad territorial", dejando una "huella dramática y dolorosa" y provocando que la ciudad siga "absolutamente alejada de la normalidad" dos meses después.

Asimismo, el presidente ceutí ha reclamado el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron de manera masiva e ilegal durante aquellos días y ha cifrado en cerca de 15.000 quienes todavía permanecen en la ciudad.

"Ceuta ha cambiado. Ceuta no es la misma que era el 29 de julio", ha afirmado Vivas, quien ha denunciado una pérdida de "libertad", "tranquilidad" y "justicia", además del deterioro de los servicios públicos, la seguridad y la situación económica.

En este contexto, Rollán ha reclamado identificar a quienes hicieron "dejación de funciones" durante la crisis, al tiempo que ha reconocido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del presidente ceutí.

"Él estuvo donde debía estar, en primera línea, protegiendo a la ciudad y a los suyos, anteponiendo el interés general a cualquier otra circunstancia personal", ha afirmado el presidente del Senado en referencia a Vivas.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Ante esta situación, Vivas ha responsabilizado al Ejecutivo de no haber evitado los acontecimientos y ha asegurado que las autoridades estatales debieron atender las alertas previas, adoptar las medidas necesarias tras el precedente de mayo de 2021 y poner "todos los medios y capacidades del Estado" para que Ceuta recuperara la normalidad.

A su juicio, lo ocurrido "se podía haber evitado" y el hecho de que no se hiciera supone una "tremenda injusticia". Por ello, ha reclamado que los ceutíes puedan "conocer la verdad" de lo ocurrido y que se sienten las bases para que haya "un antes y un después".

Entre sus prioridades, ha reclamado una mayor presencia de la Unión Europea (UE) y del Estado en ámbitos como la defensa, la seguridad, la justicia, la sanidad y la educación, además de una frontera "blindada de manera segura".

También ha pedido un mecanismo que permita responder de forma "ágil" y eficaz ante situaciones como la vivida en julio y ha defendido que las decisiones soberanas de España sobre Ceuta y Melilla "no deben estar condicionadas por Marruecos".

"Queremos buenas relaciones con Marruecos, pero buenas relaciones que estén basadas en el respeto. Sin respeto no puede haber buenas relaciones", ha subrayado.

CEUTA Y MELILLA, UNIDAS EN LA DEFENSA DE SU ESPAÑOLIDAD

Por su parte, Imbroda ha criticado también la actuación del Gobierno ante la situación fronteriza y ha acusado al Ejecutivo de haber incurrido en "incapacidad, imprevisión, frivolidad" e "irresponsabilidad" durante los acontecimientos de julio.

En este sentido, el presidente melillense ha destacado como elementos de apoyo a Ceuta y Melilla la movilización de ciudadanos en España, la próxima visita de los Reyes y una resolución del Parlamento Europeo que, en su opinión, supone que "Europa apoya el futuro de ambas ciudades", aportando "certidumbre", "confianza" y "estabilidad".

Además, ha defendido la españolidad de ambas ciudades y ha rechazado los argumentos que, a su juicio, cuestionan su pertenencia a España. "Melilla es España sin ningún tipo de ambage y sin ningún tipo de complejo", ha proclamado.

Por otro lado, Imbroda ha vinculado el futuro de Melilla a las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha expresado su deseo de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el futuro presidente del Gobierno, al considerar que ha demostrado su "compromiso" y "lealtad" con las dos ciudades.

En esta misma línea, el presidente del Senado ha cerrado el acto reclamando un Gobierno de la Nación "que esté a la altura de las circunstancias" y ha defendido que el reconocimiento sirva también para que la situación de Ceuta y Melilla "no caiga en el olvido".

AUSENCIA DEL PSOE

Por otro lado, ningún representante del PSOE ha asistido al acto celebrado en la Cámara Alta con motivo del reconocimiento a las ciudades autónomas, una ausencia que ha sido criticada por el PP.

En este sentido, el secretario general 'popular', Miguel Tellado, ha lamentado la decisión del PSOE, que ha calificado como "otro desprecio más" a Ceuta y Melilla.

"Otro desprecio a Ceuta y Melilla y a los compatriotas que allí viven. Quedan 54 días para que volvamos a tener un gobierno que fomente la unidad y la concordia y destierre el frentismo que alimenta Sánchez", ha señalado Tellado en su cuenta de la red social 'X'.

Y es que, los representantes del PSOE en la Mesa del Senado votaron en contra de la concesión de las Medallas de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.

Según fuentes socialistas, su negativa se debe a que, a su juicio, se trata de "un uso partidista de la Cámara Alta nuevamente" y "no hay precedentes que lo justificasen". "Antes se dio a los que fueron presidentes del Senado y en el 25 aniversario de la democracia, a los que habían sido presidentes autonómicos. No hay más", han señalado.