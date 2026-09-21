Vivas pide activar los mecanismos para devolver a los menores migrantes y reprocha a Rego su "cambio de postura"

1118984.1.260.149.20260921171514 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), durante una rueda de prensa, en la Biblioteca pública Adolfo Suárez, a 21 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado este lunes que solo se recuperará la "normalidad" en la ciudad cuando sean devueltos todos los migrantes irregulares que entraron a finales de julio, incluidos los menores. Tras reprochar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, su "cambio de postura", ha pedido activar los mecanismos para devolver a los menores.

Así se ha pronunciado después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, haya asegurado que "en unos días" estarán terminados los primeros expedientes para la reagrupación familiar de menores llegados a Ceuta el 30 y 31 de julio pero haya avisado de que la mayoría quiere quedarse en España. "Y se van a quedar", ha advertido.

Al ser preguntado expresamente por esas palabras de la ministra Rego en una rueda de prensa conjunta con el presidente del PPE, Manfred Weber, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Vivas ha afirmado que "la única vía posible para alcanzar la normalidad y, se debe de hacer cuanto antes, es el retorno de los que llegaron a Marruecos" porque, a su juicio, cualquier otra cosa sería negativa".

VE UN INTENTO DE DESVIAR LA ATENCIÓN CON LOS MENORES

En este punto, ha indicado que aquí "ha habido un cambio de postura por parte de la ministra". Así, ha dicho que cuando empezaron a tratar cómo debían abordar esta cuestión, Rego "estaba de acuerdo en que la prioridad consistía en el reagrupamiento familiar".

"Primero la familia, siempre pensando en el interés del menor, en segundo lugar un tutor, y si no está la familia y no está el tutor, pues que una institución de acreditada solvencia en la acogida se hiciera a cargo de esta tutela de los menores", ha dicho, para añadir: "No hemos cambiado de criterio".

Además, el presidente ceutí ha indicado que Marruecos ha dicho de forma "reiterada" que está dispuesta a acoger los menores y "colaborar" y, por lo tanto, hay que activar "los mecanismos necesarios para que así sea". "Si hay voluntad por parte de Marruecos y se dice que la hay, pues que elabore esos informes. Y así yo creo que todos cumpliríamos con el objetivo", ha enfatizado.

Tras insistir en que las "contradicciones" no son por parte del PP, el presidente de Ceuta ha apuntado a que hay "un intento de desviar toda esta cuestión en el asunto de los menores, cuando el trasfondo es que el Ceuta ha sufrido una invasión".

AGRADECE AL PPE SU APOYO

Juan Vivas ha aprovechado la cuarta visita de Feijóo a Ceuta desde el inicio de la crisis migratoria para reivindicar el respaldo del Partido Popular tanto en España como en Europa y reclamar una mayor implicación de las instituciones comunitarias en la situación que atraviesa la ciudad.

El presidente ceuti ha intervenido junto a Feijóo y al presidente del Partido Popular Europeo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, después de que los dirigentes populares mantuvieran una reunión de trabajo con la delegación del PPE desplazada a Ceuta y visitaran algunos de los puntos más afectados por la presión migratoria, entre ellos la playa del Trampolín.

Vivas ha recordado que el presidente del PP planteó desde su primera visita a Ceuta, apenas un día después de los acontecimientos del 30 de julio, la necesidad de trasladar la situación a las instituciones europeas.

A su juicio, esta implicación resulta necesaria por tres motivos: porque Ceuta es territorio europeo, porque Europa constituye una de las principales fortalezas de la ciudad para su "estabilidad, seguridad y prosperidad" y porque, según ha defendido, debía suplir la falta de respuesta del Gobierno central.

TACHA DE "INACEPTABLE" LA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ

El presidente ceutí ha considerado que la actuación del Ejecutivo nacional durante la crisis ha sido "incomprensible" e "inaceptable" y ha agradecido a Feijóo que activara al Partido Popular Europeo para trasladar a Bruselas la posición de las instituciones ceutíes. "Contamos con el respaldo del Partido Popular de España y del Partido Popular de Europa", ha dicho.

El presidente de la ciudad autónoma ha destacado los pronunciamientos y resoluciones adoptados durante las últimas semanas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que, según ha señalado, han permitido dejar claras varias cuestiones que considera relevantes para el futuro de Ceuta.

Entre ellas, ha situado el reconocimiento de que "Ceuta y Melilla son España, y que por serlo son, por tanto, Europa", así como la consideración de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio como una utilización de la presión migratoria que, según su interpretación, afectó a la integridad territorial de España y de la Unión Europea.

Vivas también ha insistido en que las autoridades españolas y marroquíes deben trabajar, en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, para lograr el retorno de las personas que entraron irregularmente en la ciudad y que todavía permanecen en ella.

El presidente ceutí ha señalado asimismo que la Unión Europea necesita mecanismos que permitan responder de forma "ágil e inmediata" ante situaciones similares y ha reivindicado que Ceuta ha demostrado ser una sociedad de "madurez, solidaridad y convivencia" entre personas de diferentes credos, culturas y orígenes.

CRITICA QUE SIGAN SIN SABER CUÁNTOS SE HAN QUEDADO

Vivas ha vuelto a centrar parte de su intervención en la actuación del Gobierno de España antes y después de la entrada masiva de personas a finales de julio. Así, ha dicho que el Ejecutivo central desatendió las llamadas de urgencia y auxilio realizadas desde Ceuta y no prestó atención, según su versión, a informes de organismos que anticipaban lo que podía suceder.

También ha cuestionado que no existiera un plan para hacer frente a una situación como la vivida, pese a que, según ha recordado, ya se había producido un episodio de menor magnitud en mayo de 2021. "Si no había plan, ¿por qué no se hizo? Pero si había plan, ¿por qué no se aplicó?", ha planteado.

Vivas ha criticado además que, transcurridas más de siete semanas desde el inicio de la crisis, siga sin conocerse con precisión "qué número de personas han quedado", quiénes son, cuál es el horizonte temporal para recuperar la normalidad o cuándo comenzarán las obras destinadas a reforzar la frontera.

"Me duele hacerlo, pero afirmo con toda rotundidad que el Gobierno de la Nación no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger nuestra integridad territorial y la seguridad de los ceutíes", ha manifestado.

Vivas ha advertido además de los distintos escenarios que, a su juicio, podrían estar planteándose para la ciudad. Entre ellos, ha mencionado la posibilidad de que Ceuta se convierta en un escenario de "confrontación" y "polarización" en torno a la política migratoria.

El presidente ceutí ha rechazado también la posibilidad de que la ciudad termine funcionando como un gran centro de estancia temporal para inmigrantes, hasta el punto de que la población acogida pudiera equivaler, según ha señalado, al 15% de la población de Ceuta.

"No lo vamos a consentir tampoco porque sería la muerte de nuestra ciudad", ha afirmado.

Vivas ha asegurado, no obstante, que está convencido de que Ceuta superará la situación actual y ha apelado a las fortalezas de la ciudad para afrontar la crisis. Entre ellas ha destacado el carácter de los ceutíes y su capacidad de resistencia, aunque ha recalcado que la determinación para defender los intereses de la ciudad debe mantenerse alejada de cualquier forma de violencia.

"Nosotros no compartimos la violencia, venga de donde venga. Nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga", ha afirmado, después de los incidentes violentos registrados el domingo en las inmediaciones del Puerto.