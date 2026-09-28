Vivas ve "justificada" la dimisión del delegado en Ceuta pero cree que la responsabilidad está en rangos superiores

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha señalado este lunes que la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, está "justificada", si bien ha remarcado que la responsabilidad debe situarse en rangos superiores a la figura del delegado del Gobierno.

"Creo que la suerte de dimisiones no puede resolverse con la responsabilidad atribuible al delegado del Gobierno. Al margen de que esté justificada la dimisión creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del Gobierno", ha trasladado Vivas en declaraciones a los medios antes de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid.

Así se ha expresado después de que Pérez Triano haya presentado su dimisión en una decisión que, según él mismo ha dicho, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y 'mando único' para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres. Además, ha señalado que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera.

El delegado ha presentado su renuncia por escrito "esta misma mañana", y ha anunciado también su dimisión como secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Ciudad. Deja la política, ha dicho, porque su familia "no se merece esta presión".

Pérez Triano ha insistido en que desde Delegación han "sufrido una campaña de rumores, de amenazas" e incluso, ha añadido, le han llegado a "poner una corona de flores en la puerta". "Eso también es violencia", ha espetado, recordando que tiene "unas competencias limitadas" y que él no puede "decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército".

Ante ello, Vivas ha indicado que espera que el nuevo delegado del Gobierno en Ceuta "tenga clara" la prioridad para que la ciudad autónoma "no siga viviendo con el alma en vilo" y los ceutíes recuperen así "la seguridad, el buen funcionamiento de los servicios, la tranquilidad y la libertad".

"Para que no esté en riesgo nuestra convivencia lo que hace falta es que retornen a Marruecos todas las personas que llegaron de manera masiva e ilegal a nuestra ciudad en los días 30 y 31 de julio", ha argumentado, apuntando que espera que la nueva incorporación sea "un recurso al servicio de ese objetivo" y que, por ende, contará con la "lealtad institucional" de Ceuta.

"CEUTA VIVE EN UNA OLLA A PRESIÓN Y CON EL ALMA EN VILO"

Preguntado por si teme que con otros temas como la vivienda, Ceuta quede opacada en un segundo plano, Vivas ha respondido que "no debería" puesto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto de manifiesto "desde el primer día" que lo sucedido en Ceuta es "lo más grave que ha ocurrido en España desde la perspectiva de la seguridad nacional en 50 años".

"Nunca España había sido objeto de una invasión. Nadie puede entender que 90 personas en apenas 30 horas entren con la participación, consentimiento, y apoyo de las autoridades del país vecino que no reconoce la soberanía de Ceuta y que además tiene como política clásica procurar el acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas. Por tanto, no calificar esto como una invasión significa no ser consecuente con la realidad de lo ocurrido", ha advertido.

En este sentido, ha criticado el "cambio de criterio" y que se haya dejado de hablar de "ataque a la integridad territorial" para hablar "exclusivamente" de "crisis migratoria". "Ceuta vive en una olla a presión y con el alma en vilo. Los ceutíes han perdido la seguridad, la tranquilidad y la libertad; y esto se tiene que remediar de manera inmediata", ha avisado.

Cuestionado también sobre las recientes informaciones publicadas en varios medios que apuntan a la identificación por parte de los servicios de inteligencia españoles de 72 militares marroquíes dentro de Ceuta, Vivas ha explicado que no tiene información al respecto, si bien ha alertado que, de confirmarse, le parecería "extraordinariamente preocupante".

"Si eso se confirma es que ya no hay duda alguna de que Marruecos estaba detrás. No tenemos duda porque es imposible movilizar cerca de 100.000 personas sin que las autoridades marroquíes se enteren, pero ahora ya esto le da un rango todavía de mayor gravedad a lo ocurrido", ha concluido.