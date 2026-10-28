Von der Leyen, Costa y Metsola, consternados por el accidente en Urda: "Hoy Europa llora con vosotros"

Archivo - Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en una imagen de archivo. - Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press / Cont

BRUSELAS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado la solidaridad de la Unión Europea con las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de este miércoles en Urda (Toledo), en donde han colisionado un AVE y un Iryo que operaban la línea Madrid-Sevilla.

"Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas", ha indicado la conservadora alemana en redes sociales.

"Hoy Europa llora con vosotros", concluye el mensaje de la jefa del Ejecutivo comunitario. "Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor", ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales.

Costa ha dicho recibir "con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo", al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, a los que ha agradecido su asistencia a las víctimas.

"Mi más sincero pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales. Toda mi solidaridad con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación", ha añadido el exprimer ministro portugués en sus redes sociales.

La presidenta del Parlamento Europeo, a su vez, se ha mostrado "profundamente consternada" y expresado su "más sincera gratitud" a los servicios de emergencia "que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro". "España está en mi pensamiento y mi corazón", ha añadido.

"Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos", ha expresado Metsola en un mensaje compartido en redes sociales y escrito en español.