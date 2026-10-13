Von der Leyen insiste en la cooperación migratoria con Marruecos y el apoyo a España para retornos "rápidos" desde Ceuta

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido este martes en una carta a los líderes de la Unión en "seguir colaborando" con Marruecos en materia de migración y seguridad, si bien admite que hay "que aprender lecciones" de la crisis de Ceuta y reitera el apoyo al Gobierno español para asegurar que todos los migrantes que aún permanecen de manera irregular en la ciudad autónoma son retornados rápidamente a territorio marroquí.

"Continuaremos nuestro compromiso con Marruecos con vistas a una futura asociación estratégica e integral, al tiempo que también aprendemos lecciones de los recientes acontecimientos", escribe la jefa del Ejecutivo comunitario en el documento que tradicionalmente remite a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para hacer balance de la situación migratoria en vísperas de un Consejo Europeo.

Los líderes de la Unión se reunirán este jueves y viernes en Bruselas en una cumbre que dedicará parte de su tiempo a un debate estratégico sobre migración y en el que los 27 adoptarán un texto de conclusiones en el que, según el último borrador al que ha tenido acceso Europa Press, expresarán "solidaridad y apoyo" a España frente a la entrada de miles de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La mención a la crisis en Ceuta, sin referencias a Marruecos en el documento de líderes, aparece separada de los párrafos dedicados por los líderes a la migración y su instrumentalización y apunta que "el Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, al contar con las únicas fronteras terrestres de la UE con el África continental".

Entretanto, Von der Leyen indica a los líderes en su carta que sobre la base del "sustancial apoyo" que la UE ya ofrece, el objetivo de los servicios comunitarios es "trabajar para reforzar nuestra cooperación en todos los aspectos de migración y seguridad", "incluido evitar las salidas ilegales, reforzar la gestión fronteriza, intercambios de inteligencia prefronteriza, reforzar la cooperación en retornos y readmisiones, combatir el tráfico de migrantes y controlar las rutas ilegales.

Así las cosas, concluye la conservadora alemana, la Comisión "seguirá apoyando a las autoridades españolas para asegurar retornos rápidos de aquellos que entraron y permanecen ilegalmente en Ceuta, siguiendo el compromiso de Marruecos de readmitirlos a todos ellos".

VIGILANCIA CONSTANTE

Von der Leyen pone en valor en su misiva que las cifras de entradas irregulares están bajando significativamente en el conjunto de la Unión Europea --un 56% entre 2022 y 2026-- y que las cifras de retornos han pasado de un 17 a un 32% en ese mismo periodo, pero pide no bajar la guardia porque situaciones como la de Ceuta prueban "la rapidez con la que las llegadas masivas repentinas pueden presionar las fronteras exteriores de la UE, con un trágico coste humano".

"Los acontecimientos de este verano recordaron que una gestión eficaz de la migración exige una vigilancia constante, así como una solidaridad sostenida y capacidad de adaptación", defiende la conservadora alemana en su mensaje a los 27 líderes, en el que advierte de que aunque la presión este "disminuyendo" en términos generales, siguen dándose situaciones en donde "adversarios geopolíticos intentan socavar nuestra unidad".