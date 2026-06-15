Vox acusa a Cerdán de "usar el poder para dinamitar la limpieza democrática" y cree que Sánchez "lo sabía"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha acusado este lunes al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de "usar el poder para dinamitar cualquier limpieza democrática" e intentar "perseguir, manipular y extorsionar a jueces, fiscales, periodistas o técnicos" para frenar las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez y su partido, y considera que el presidente estaba al tanto de la trama.

"El PSOE no puede decir que Sánchez no sabía lo de (José Luis) Ábalos, Cerdán, Begoña Gómez, su hermano (David Sánchez), Leire Díez (...) y Pedro Sánchez no puede decir que no es la 'x' de esta operación", ha dicho el portavoz en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, tras conocer el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán, que lo sitúa como conocedor de la trama de Leire Díez para intentar anular procedimientos judiciales.

Fúster ha asegurado que España es "un régimen corrupto" y que antes el PSOE "no gobernaba España, sino que la desgobernaba junto a sus enemigos" y ahora "sólo se defiende desde el poder". El portavoz ha afirmado que aún quedan cosas por salir.

El informe de la UCO conocido este lunes relaciona las siglas P.S. de las anotaciones de Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE, con Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado asegurando que "había dos opciones: Pedro Sánchez o Partido Socialista". "Ambas son verdad, él como capo y el partido como mafia", ha escrito en su cuenta de la red social Twitter.

VIGILAR LAS PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES

Por otro lado, Fúster ha advertido al Gobierno de que Vox permanecerá "vigilante" respecto a la oferta de plazas de jueces y fiscales. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes una convocatoria récord: 575 plazas de jueces y fiscales por oposición y 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno.

El portavoz nacional de Vox ha reconocido que "hay un déficit y hacen falta", pero se ha preguntado cómo se aumentarán los números, sobre todo a través del cuarto turno. "Vamos a estar muy vigilantes porque el asalto a la Justicia es una de las máximas preocupaciones de cualquier país democrático", ha rematado.