Vox acusa al CGPJ y al Gobierno de hacer "ruido y aspavientos para tapar" los presuntos delitos de Begoña Gómez

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este lunes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Gobierno de hacer "ruido y aspavientos para tapar" los presuntos delitos de Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El CGPJ estudia abrir un expediente al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Gómez podrían ayudarla a fugarse de España. Fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que trasladó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, la "más enérgica queja" por las afirmaciones del magistrado.

"Todo el ruido y aspavientos son para tapar que, después de dos años de investigación, existen indicios suficientes para sostener contra la mujer del presidente del Gobierno las acusaciones de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios relacionadas con la Cátedra de la Complutense", ha dicho la portavoz en su cuenta de la red social 'X'.