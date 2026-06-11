Vox acusa al Gobierno de convertir el Estado en una "macrocloaca" y tilda de "gravísimas" las presiones a jueces

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado este jueves que el Gobierno ha convertido al Estado en una "macrocloaca" y ha calificado de "gravísimas" las supuestas presiones del Ejecutivo sobre jueces y fiscales en el marco del caso 'Leire'.

En declaraciones en el Congreso, Millán ha asegurado que "el Gobierno quiere desacreditar a todos los jueces, a los agentes de la Guardia Civil y a todos los que están investigando su corrupción" y ha apuntado que hay que saber "cuáles son las maniobras" de la supuesta trama.

Preguntada por las reuniones mantenidas por la exmilitante socialista Leire Díez, imputada por una supuesta trama para obstaculizar investigaciones sobre corrupción en el PSOE, con miembros de la Fiscalía General del Estado, la portavoz de Vox ha dicho estar convencidos de que "no era ninguna desconocida para el Gobierno".

"El Gobierno verdaderamente ha convertido al Estado en una macrocloaca, sirviéndose de estos fontaneros para hacer el trabajo sucio, para coaccionar a los jueces y para extorsionar a funcionarios", ha sostenido.

MARLASKA Y BOLAÑOS, "FONTANEROS TÉCNICOS"

Millán se ha referido también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como los "fontaneros técnicos" que se han encargado de "amordazar o de tratar de coaccionar a toda la justicia y a los agentes de la Guardia Civil".

En este sentido, la portavoz de Vox ha apuntado que "esto es gravísimo", pero cree "la dimisión sería una salida muy fácil y demasiado digna para este Gobierno".

Preguntada por la información publicada por varios medios sobre la tasación en un 1.300.000 euros de las joyas encontradas en la caja fuerte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso 'Plus Ultra', Millán ha señalado que "hay muchas cosas más, también habrá que ver qué tenían esos discos duros que encontraron también en esa caja fuerte".

Millán ha señalado también que "habrá que ver" cuáles eran los negocios de Zapatero en Venezuela y ha concluido diciendo que van a hacer "todo lo posible para sentarles en un banquillo y que asuman, ya no solo responsabilidades políticas sino penales".