Vox acusa a Interior de ejercer de "censor" en investigaciones sobre el PSOE y espera que el Gobierno acabe ante un juez

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al Ministerio del Interior de ejercer de "órgano de censura policial" en las investigaciones que afectan al PSOE y ha expresado su deseo de que el Gobierno acabe rindiendo cuentas ante un juez.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha comentado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sus encuentros con la exmilitante del PSOE Leire Díez que supuestamente operaba una trama para frenar las investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del Pedro Sánchez y su partido.

La portavoz parlamentaria ha asegurado que "las responsabilidades políticas como las que pueda asumir" González "se quedan muy cortas", y ha reclamado que ella y el Gobierno "respondan ante un juez y asuma la responsabilidad penal" que Vox les atribuye "sin ningún género de dudas".

SÁNCHEZ LO SABÍA

Rodríguez de Millán ha añadido que la trama presuntamente operada por la conocida como 'fontanera' del PSOE debería haber hecho al Gobierno dimitir en bloque y ha aducido que el Ministerio del Interior "se ha convertido en un órgano censor policial para intentar coaccionar a todos los agentes que estaban tratando de investigar la corrupción del Gobierno".

"Estamos hablando de que el PSOE ha utilizado a la Guardia Civil para encubrir su corrupción", ha ahondado, antes de insistir en que el PSOE ha convertido al Estado "en una macro cloaca" para servir a los intereses personales de Sánchez.

Rodríguez de Millán ha asegurado que el jefe del Ejecutivo era conocedor de "la operación". "En aquellos días en los que se fue a reflexionar sobre su enamoramiento ahora sabemos que se dedicaba a gestionar esta macro cloaca en la que han convertido los instrumentos del Estado con la que intimidar y coaccionar a todo el que investigaba su corrupción", ha rematado.