Vox acusa a Juanma Moreno de "bloquear" en Andalucía y afea que quiera acuerdos con el PSOE: "Parece mentira"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha ironizado este martes con que el presidente de Andalucía en funciones, Juanma Moreno Bonilla, "se pasó toda la campaña electoral" advirtiendo de que un buen resultado de Vox causaría "un bloqueo" en la autonomía y ahora es él quien "bloquea" no poniéndose en contacto para iniciar negociaciones postelectorales.

La portavoz parlamentaria ha ratificado este martes que Moreno Bonilla sigue sin llamar a Manuel Gavira tras perder su mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Si quiere repetir como jefe del ejecutivo autonómico necesita el apoyo de Vox, que ya ha avisado de que quieren un cambio en las políticas y, para ello, "hará valer sus votos". Por el momento no han aclarado si quieren integrarse en un gobierno de coalición como han hecho en Extremadura, Aragón y próximamente Castilla y León.

"A día de hoy no tenemos constancia de ningún contacto por parte de Moreno, pero resulta llamativo que se pasó toda su campaña electoral hablando del posible bloqueo que iba a propiciar un buen resultado de Vox y ahora resulta que el que parece querer ese bloqueo no poniéndose en contacto", ha dicho.

ASÍ NO ECHARÁN A SÁNCHEZ

Requerida por las palabras del 'popular' sobre que el PP y el PSOE llegan a acuerdos en Europa, Rodríguez de Millán ha asegurado que "le parece mentira" que los 'populares' insistan en ese extremo "con todo lo que está pasando" con los socialistas, en alusión a los casos de presunta corrupción. "Así no se va a conseguir echar a Pedro Sánchez y a todos sus socios del Gobierno y se va a volver a incurrir en los mismos errores de las generales de 2023", ha avisado.

Por parte de Vox, ha reiterado que el "único escenario" que manejan es "materializar la alternativa" en Andalucía, "hacer valer el apoyo" de los electores y "aplicar las políticas que permitan poner fin al sadismo político que han llevado hasta ahora" PP y PSOE allí.