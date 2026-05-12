Vox acusa a Montero de burlarse de los guardias civiles muertos al calificar su fallecimiento como accidente laboral

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este martes a la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, de "burlarse" de los dos guardias civiles muertos en Huelva al considerar que su fallecimiento se debió a un accidente laboral.

"Estamos hartos de que el Gobierno, que desprotege a los nuestros, encima se burle de ellos, como hizo anoche María Jesús Montero, que calificó de accidente laboral el asesinato de los dos guardias civiles", ha aseverado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en rueda de prensa.

Millán ha criticado que en lugar de ocuparse de poner fin a una de las principales entradas de droga a España, el Gobierno esté "en el relato y en todo menos en procurar la seguridad de nuestra Guardia Civil".

SÁNCHEZ, "RESPONSABLE DE ATAR DE MANOS A LA GUARDIA CIVIL"

La dirigente de Vox sostiene que evidentemente los culpables de esas muertes son los narcos pero los "responsables" son Pedro Sánchez y su Gobierno, "que atan de manos" a la Guardia Civil y "niegan" a sus efectivos todos los medios necesarios para combatir el narcotráfico.

"Estamos hartos de que los buenos mueran y de que los delincuentes siempre se salgan con las suyas", ha enfatizado Millán, antes de invitar a Sánchez y a Montero a perseguir el narcotráfico por el Estrecho un día de levante, a más de cien kilómetros por hora y enfrentándose a narcolanchas que parten por la mitad las embarcaciones que el Ministerio del Interior pone a disposición de la Guardia Civil.

Por todo ello, la dirigente de Vox ha insistido en que tanto la Guardia Civil como la Policía sean declaradas profesiones de riesgo, como así lo recogen en una iniciativa que el partido registró este mismo lunes en el Congreso.

Frente a esto, el portavoz de Interior del PSOE en la Cámara Baja, David Serrada, ha querido dejar claro en la red social X que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya son profesiones de riesgo, ha recordado que el Gobierno ya aprobó un real decreto en este sentido y ha puesto de relieve que el Gobierno puso en marcha un grupo de trabajo con sindicatos y asociaciones para aprobar coeficientes reductores para la pensión de jubilación de sus integrantes.

"TÉCNICAMENTE FUE UN ACCIDENTE LABORAL", DICE SUMAR

Sobre la polémica surgida en torno a las palabras de Montero sobre la muerte de los dos guardias civiles también se han manifestado distintos miembros de Sumar. Así, la portavoz de Comuns, Aina Vidal, ha coincidido con la candidata socialista en que "técnicamente" lo ocurrido con los dos guardias civiles es un "accidente laboral" pero cree que "se está intentando manipular" porque no hay "ni disputa ni lío" en torno a estas palabras.

Tras trasladar la solidaridad de su grupo a las familias de los fallecidos, Vidal ha subrayado la necesidad de estudiar de qué forma se pueden proteger mejor a los profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En la misma línea se ha expresado su compañero de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha defendido que se trata de muertes "en acto de servicio" pero a la vez también son "accidentes laborales" pero ha evitado entrar en polémicas.