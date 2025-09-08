Vox acusa a Sánchez de ser "portavoz de Hamás" y defiende a Israel

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa, en la sede de VOX, a 12 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este lunes a Israel como "una democracia consolidada" y ha criticado la política internacional del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que a su juicio se erige como "portavoz del 'narcochavismo' y de Hamás", a quien responsabiliza del asesinato de un español en Jerusalén este mismo lunes.

Así ha respondido el partido ante el anuncio de sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, como respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu ante el paquete de medidas anunciado por Sánchez para frenar el "genocidio" en Gaza.

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha subrayado que Israel es una "democracia consolidada" con "alternativas de Gobierno", y su partido va a estar apoyando "siempre" al país hebreo frente a "una organización terrorista" que busca dirigir los destinos de los pobres palestinos", en referencia a Hamás.

En esta línea, Fúster ha advertido de que, si se consiguiera impedir que una organización terrorista controle a la población palestina, "estaríamos mucho más cerca todos de un entendimiento".

ABASCAL CARGA CONTRA SÁNCHEZ TRAS EL ASESINATO DE UN ESPAÑOL

Además, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado la muerte de un ciudadano español de 25 años este lunes en Jerusalén, en un ataque terrorista contra un autobús, en el que han muerto varias personas más. "Mientras Sánchez hablaba como portavoz de Hamás, Hamás asesinaba a un español en Jerusalén", ha escrito en redes sociales.

Respecto a la alusión de Sánchez de que España no tiene bombas nucleares ni portaaviones ni puede detener la ofensiva israelí sobre Gaza, Abascal ha respondido que el presidente sólo quiere esas armas "no para defender España, sino para defender a Hamás".

"Y seguramente a Maduro. Los tiranos acorralados siempre acaban enloqueciendo. Es capaz de aliarse con Hamás para tapar que su mujer, imputada por robar, declara ante el juez esta misma semana", ha añadido.

Asimismo, según el portavoz nacional de Vox, Sánchez mantiene las fronteras abiertas "a yihadistas, violadores y narcos"; mientras, "como hemos visto hoy, cierra la puerta a las víctimas de las matanzas islamistas del 7 de octubre" en Israel.

"Hoy Sánchez ha lamentado no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás. Y muchos nos tememos que le encantaría también ponerlas al servicio de otros regímenes narcoterroristas como el de Maduro, el líder del cártel de los Soles y socio privilegiado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero", ha concluido.