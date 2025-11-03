Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta en el Congreso y asciende a su portavoz de Vivienda

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha retirado a Javier Ortega Smith como portavoz adjunto en el Congreso, tras meses de relación tirante con la Ejecutiva del partido, y ha nombrado en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en la Cámara Baja y figura en alza en el partido.

Así lo ha trasladado este lunes Vox, que ha garantizado que Ortega Smith continúa con su cargo de portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso.

Ortega Smith, uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, es una de las figuras más críticas con su propio partido. La relación del diputado con Vox se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona. Tras la salida de esta en 2022, Abascal quitó a Ortega Smith la secretaría general y puso a Ignacio Garriga en su lugar.

En 2023, en una entrevista concedida a Europa Press, el entonces vicepresidente de Vox avisó de que el partido "no puede convertirse en una agencia de colocación". La relación con la dirección del partido terminó tras de torcerse tras conocerse informaciones que apuntaban a que se planteaba disputar el liderazgo de Vox a Santiago Abascal en la Asamblea de 2024.

DE VICEPRESIDENTE A VOCAL, PERO AÚN EN LA EJECUTIVA

Abascal lo relegó de la Vicepresidencia de Vox tras esa Asamblea de 2024, que lo ratificó como presidente de Vox durante otros cuatro años con más de un 90% de los apoyos, pero no lo sacó de la dirección de Vox. Ortega Smith compartía vicepresidencia con Jorge Buxadé y Reyes Romero, y los tres pasaron a ser vocales dentro de la Ejecutiva.

Más recientemente Ortega Smith ha protagonizado episodios que se han interpretado como provocaciones. Asistió a la presentación del 'think tank' del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, figura incómoda para Vox, y alegó que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo". Además, se dejó ver en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, después de que Abascal rechazara acudir por no coincidir con el Gobierno.

Vox ha restado importancia a estos dos sucesos, alegando que Ortega Smith acudió a ver a Espinosa de los Monteros "a título personal". Además, Abascal se negó a valorar la presencia de Ortega Smith en la parada militar del Día de la Hispanidad.

HERNÁNDEZ QUERO YA ESTABA EN LA EJECUTIVA

En cuanto a Hernández Quero, diputado por Málaga, Vox explica que será "altavoz" de los problemas de la vivienda y que su nombramiento impulsa "su esfuerzo por dar a conocer las propuestas del partido" en este ámbito. Abascal incluyó a Hernández Quero en la Ejecutiva de Vox en febrero, tras la salida del entonces líder del partido en Castilla y León, Juan García-Gallardo.

De esta forma, la portavocía del grupo parlamentario queda configurada con Pepa Rodríguez de Millán como portavoz y los diputados José María Figaredo (secretario general del grupo), María Ruiz y Carlos H. Quero como portavoces adjuntos.