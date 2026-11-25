El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de campaña de Vox, en el Teatro Ortega, a 23 de noviembre de 2026, en Palencia, Castilla y León (España). - Lucía Burón - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha urgido a los indecisos a votar a su formación para "recuperar el futuro", alegando que "no sólo hay que echar a Sánchez" sino que "hay que devolver a España las ganas de seguir adelante".

"Los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes", ha expresado el partido de Santiago Abascal a través de un video difundido en la red social 'X', recogido por Europa Press, dirigido a "los que dudan" de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

Un vídeo protagonizado por sus portavoces nacionales de Vivienda, Economía, Juventud y Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Carlos H. Quero, José María Figaredo, Júlia Calvet y Rocío de Meer, respectivamente.

INMIGRACIÓN, INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN

Desde "inmigración" hasta "corrupción", los representantes de Vox critican la gestión del Gobierno: "6 millones en cinco años, un millón de ilegales en proceso de regularización, 100.000 invasores en Ceuta con el presidente de vacaciones y más llegadas que habitantes en la isla del Hierro".

"Ábalos (24 años de cárcel), Koldo García (19 años de cárcel), la mujer de Sánchez, Santos Cerdán y Leire Díez, todos imputados, además de Adif, Sepi, Hidrocarburos y Las Cloacas, con más de 130 investigados en 17 causas judiciales, y la ley de amnistía y los indultos", reprochan.

Asimismo, han denunciado la "inseguridad" con "guardias civiles asesinados en Barbate, más de 1.200 rebajas de condenas a violadores y un 215% más de violaciones desde que Sánchez gobierna"; así como las "más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones, sin guardería pública ni piso de protección oficial para los españoles".

"Más de 300.000 hectáreas quemadas el año pasado, el apagón, Paiporta, Catarroja y Valencia, con Sánchez diciendo que "si quieren ayuda, que la pidan", y Sánchez asaltando Televisión Española", abundan. "Pasemos página, recuperemos el futuro, recuperemos la alegría, recuperemos España", concluye Abascal.