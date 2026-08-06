Vox asegura que el PP se opone en sus gobiernos autonómicos al reparto de menores migrantes y no ve riesgo de ruptura

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 25 de marzo de 2026, en Mérida, Extremadura (España). El PP y Vox han retomado este miércoles, 25 de marzo, - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha afirmado este jueves que el PP se opone en las comunidades autónomas que gobiernan en coalición al reparto de los menores migrantes desde Ceuta, a la vez que ha afirmado que no hay motivos para romper con los 'populares' porque la situación es distinta a la de 2024.

El dirigente de Vox también se ha referido a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que, a su juicio, no estaba por aceptar el traslado de menores motivado por la crisis migratoria de la ciudad autónoma. "Y, de hecho, las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que se van a oponer", ha indicado en declaraciones a 'Cuatro', recogidas por Europa Press.

En este contexto, Figaredo ha señalado que "van a cumplir la ley" que, en su opinión, establece que "los menores no tienen que repartirse", sino que "España tiene una obligación internacional de devolver a los menores con sus padres". Así, ha afirmado que el reparto desde Ceuta a la península retrasa "el tiempo para llevar a cabo esa devolución".

"El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer que es, repartirlos no", sino "devolverlos ya a Marruecos", ha reiterado el dirigente de Vox, quien también, preguntado por si romperán los pactos con el PP en las comunidades que gobiernan si hay traslado de menores, ha afirmado que eso es "política ficción" porque "por el momento no hay orden de reparto".

DEVOLUCIÓN A MARRUECOS

Dicho esto, ha señalado que la situación es diferente a la del año 2024 cuando los consejeros del PP avalaron en una conferencia sectorial con el Gobierno el reparto de 400 menores migrantes no acompañados, lo que provocó la ruptura en los ejecutivos autonómicos de coalición con Vox.

Ahora, según Figaredo, "el reparto de menores se rige por un real decreto de 2025 en el que el Gobierno ha asumido de forma total la decisión del reparto", excluyendo, tal y como ha denunciado, "a los separatistas", en referencia a las comunidades de Cataluña y País Vasco. "La situación actual es diferente", ha remachado.

Por ello, ha insistido en que los gobiernos de PP y Vox van a "pelear" para "oponerse totalmente" al reparto para que no se lleva a cabo porque la ley está de su lado, al tiempo que ha reconocido que no temen la actuación de la Fiscalía de menores.

"Llevaremos a cabo todas las acciones judiciales que correspondan para perseguir a este Gobierno de España y para que pague por todos los incumplimientos que haga de la ley, por todos", ha avanzado, para recalcar que repartir a los menores "no es la única alternativa" y que solo corresponde a una decisión del Ejecutivo central. Por ello, ha indicado que España tiene que devolver a los migrantes 'ipso facto'. "Y si no lo hacen, es porque precisamente quieren favorecer la avalancha migratoria", ha zanjado.