Vox aún estudia la reforma de la Ley de Dependencia y aclara que no tiene decidido su voto

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox aún analiza la reforma de la Ley de Dependencia y no tiene decidido el sentido de su voto en el Pleno del Congreso de este martes, según ha aclarado el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster.

Entre los cambios que introduce la reforma, destacan la eliminación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones; la inclusión de la figura del asistente personal, que podrá acompañar a la persona a hacer la compra o al médico, y la ampliación del concepto de cuidadores, permitiendo que amigos o vecinos puedan recibir la prestación por cuidado. Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia y se eliminan las sujeciones. Vox votó en contra del texto la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Fúster ha incidido en que Vox no tiene decidida su posición y que la oficina técnica y el grupo parlamentario en el Congreso están evaluando los cambios.

Sí ha avanzado que la formación "valora de manera muy negativa" que "cada inmigrante que entre pueda beneficiarse de la ley y el Gobierno traslade esa presión a las comunidades autónomas" y cree que "ningún decreto o ley" del Ejecutivo "ha mejorado la vida de los españoles".