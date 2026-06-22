Vox avisa al PP de que declaraciones sobre gobierno de coalición nacional "no allanan" el camino al pacto en Andalucía

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes al PP de que las declaraciones sobre un eventual gobierno de coalición a nivel nacional "no allanan" el camino al pacto en Andalucía, tras las elecciones del 17 de mayo en las que Juanma Moreno perdió su mayoría absoluta.

En rueda de prensa en la sede nacional, el portavoz nacional ha aludido así a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abriendo la puerta a un ejecutivo conjunto tras las próximas elecciones generales. Esas palabras generaron malestar en Vox porque que los 'populares' den por sentado su victoria en los comicios les hace incurrir en el mismo "error" que, a su juicio, permitió a Pedro Sánchez revalidar la Presidencia.

Requerido por si ese tipo de declaraciones "allanan" el camino al pacto andaluz, Fúster lo ha negado y ha insistido en que esas palabras vuelven a conducir a la equivocación ya cometida en 2023. "No empecemos a hablar de gobiernos, que en 2023 ya se estaban repartiendo los ministerios y fue un error gigantesco y de manual", ha dicho.

En cambio, ha pedido al líder del PP que "piense" y "se centre" en acabar con Sánchez y presente una moción de censura, "que para eso es el líder de la oposición". "Ya llegaremos a esa etapa", ha rematado el portavoz nacional de Vox.

Vox continúa sin verbalizar si quiere integrarse en un gobierno de coalición con el PP en Andalucía, como ha hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Desde el partido inciden en que en Andalucía quieren implementar sus medidas, con plazos eficaces y garantías de cumplimiento y están abiertos a diversas fórmulas para lograrlo, que no sean necesariamente integrarse en un gobierno de coalición con el PP, pero tampoco desechan este extremo.

Los de Santiago Abascal sí han advertido de que el concepto de prioridad nacional ya introducido en las autonomías mencionadas es irrenunciable. Sólo ha trascendido una reunión entre las partes, que actualmente se encuentran estudiando propuestas.