Vox carga contra Marlaska y Almeida por permitir la acampada de Sol y pide a la juventud que no se deje "utilizar"

1120858.1.260.149.20260928135316 El portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha censurado este lunes que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no estén haciendo "nada" ante la acampada instalada desde el sábado por la noche en la madrileña Puerta del Sol tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen Abascal, al tiempo que ha pedido a la juventud que no se deje "utilizar" políticamente por la izquierda.

En rueda de prensa, el portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha querido dejar claro que los jóvenes tienen "todo el derecho del mundo" a estar "cabreados" ante la situación en la que se encuentra la vivienda en España, pero "no sólo los 200" que, según sus cuentas, están en Sol, sino "los millones hay en España".

En este punto, ha pedido singularmente a los de la acampada que no se dejen "utilizar" políticamente por los partidos de la izquierda, sobre todo después de escuchar a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamando este mismo lunes a los suyos a "movilizarse contra el Gobierno" del que forma parte. "Se trata a la gente como idiota y eso no se puede admitir", se ha quejado.

Con todo, Vázquez ha dicho no entender la inacción del Ministerio del Interior y del Ayuntamiento de Madrid ante la acampada cuando tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional tienen competencias para actuar.

"¿Por qué ninguno hace nada?", ha planteado el dirigente de Vox, quien cree que habrá que preguntárselo tanto a Marlaska como a Almeida, así como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que, según ha apuntado, "cada vez se le está poniendo más cara de compañero de (José Luis) Ábalos".

LA INDIGNACIÓN NO ES SÓLO DE LA IZQUIERDA

En la misma línea se ha expresado el responsable de Vivienda del partido, Carlos Hernández Quero, quien sostiene que "claro que hay razones" para que haya una "indignación" ante el problema de la vivienda, pero ha recalcado que Vox no va a tolerar que la izquierda pretenda "pastorear" un sentimiento que es "transversal" cuando precisamente su Gobierno es el "responsable" de este "apocalipsis" con la vivienda.

"No vamos a dejar que se adueñen de esa indignación que ha llevado a los españoles a no poder tener nada más que un mísero cuartucho o a compartir baldosa, que es hacia lo que vamos" con sus política, ha apostillado.