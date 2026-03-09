Vox celebra la "coherente" dimisión del 'número dos' de NNGG del PP y que les considere "la mejor alternativa"

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID/ÁVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado este lunes que el secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, Carlo Giacomo Angrisano, haya solicitado la baja como afiliado de partido, al considerarlo como una decisión "coherente".

En concreto, el hasta ahora número dos de NNGG considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo", y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado tras dimitir.

En declaraciones a medios desde la Sierra de Gredos, en Ávila, Garriga ha señalado que "alguien que ve que un partido político al que se afilió no defiende lo que decían defender, pues que se vaya es coherente".

Asimismo, ha expresado que celebra la "clarividencia" del exsecretario general de Nuevas Generaciones al ver que la formación política que "puede dar respuesta real y de manera fiable a los problemas de los españoles es Vox".

En este sentido, Garriga ha manifestado que "algunos" deberían aprender las lecciones de otros e irse si no están "a gusto" en un partido político haciendo un "ejercicio de coherencia".

Asimismo, el dirigente de Vox ha dicho que cualquier español "de bien" es bienvenido a su formación política. "Entiendo que él pueda afiliarse a Vox y es bienvenido, como puede ser bienvenido cualquier español que salga del PP, del PSOE o que no hubiera estado afiliado en ningún partido y quiera venir a nuestra formación política", ha zanjado.