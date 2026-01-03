Vox celebra la detención de Maduro en Sol y exige al Gobierno cualquier relación que tenga con la "narcodictadura"

Archivo - El portavoz nacional de VOX y presidente de VOX Madrid, José Antonio Fúster, ofrece una rueda de prensa, en la sede nacional de VOX, a 13 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha celebrado este sábado en la Puerta del Sol de Madrid la detención por Estados Unidos de Nicolás Maduro, a quien ha calificado de "narcodictador", y ha reclamado al Gobierno de España que rompa "todas las relaciones que aún mantiene" con la "narcodictadura" de Venezuela.

Durante su intervención en la concentración convocada en apoyo al pueblo venezolano, Fúster ha afirmado que se trata de "un día de júbilo para millones de venezolanos y para todos los patriotas que aman la causa de la libertad de Venezuela", al tiempo que ha subrayado que la captura de Maduro supone "un mensaje judicial, político y moral para todos los tiranos socialistas del mundo".

Asimismo, ha asegurado que Maduro es "responsable directo de la persecución, el exilio y la miseria de millones de venezolanos, muchos de los cuales hoy viven en España", y ha denunciado que durante años ha gozado de "una impunidad tremenda para destruir la democracia, machacar los derechos humanos y convertir Venezuela en un Estado fallido".

"LA JUSTICIA PUEDE SER LENTA, PERO SIEMPRE LLEGA"

"La justicia puede ser lenta, pero siempre llega para todas las tiranías y para todos los autócratas socialistas", ha insistido Fuster, y ha defendido que este es el momento de que Venezuela "emprenda un nuevo camino hacia una democracia plena".

En este sentido, ha pedido "a lo que pueda quedar de ese régimen" que abandone el poder "de inmediato" para evitar "un baño de sangre" y "más sufrimiento a millones de venezolanos".

El portavoz nacional de Vox ha rechazado que la actuación estadounidense pueda considerarse una injerencia ilegítima y ha defendido que es "una respuesta aceptable" frente a quien, a su juicio, "ha hecho tanto daño a la causa de la libertad y de la hermandad".

También ha subrayado la "vinculación especial" entre España y Venezuela apelando a "la causa de la hispanidad", y ha afirmado que Maduro "acabará en prisión en Estados Unidos el tiempo que sea necesario".

Asimismo, Fúster ha afirmado que Vox apuesta por "una transición ordenada y pacífica" hacia un gobierno democrático en Venezuela y ha reiterado su respaldo a María Corina Machado y a Edmundo González, a quien ha definido como "el presidente electo por los venezolanos".