Vox celebra el "histórico" resultado de Le Pen

Buxadé reconoce que no se ha leído el programa de Agrupación Nacional pero aplaude los temas de debate en la campaña francesa

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox celebra el "histórico" resultado obtenido por la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en Francia, con un apoyo del 42 por ciento de los votos en unas elecciones de las que Vox destaca los altos datos de abstención y voto nulo y en blanco. "Pone de manifiesto el síntoma evidente de que hay una gran parte de ciudadanos europeos que quieren un cambio", ha sostenido este lunes el portavoz nacional del partido, Jorge Buxadé.

En rueda de prensa, Buxadé, que este domingo estuvo en Francia apoyando a Le Pen en el recuento electoral, ha ensalzado los más de 13 millones de votos cosechados por la candidata de Agrupación Nacional frente, ha dicho, la oposición de "todo el establishment", incluidas las instituciones europeas, que ha criticado que apoyara la reelección de Emannuel Macron.

En cualquier caso, para el dirigente de Vox lo más importante es que la campaña electoral francesa puso sobre la mesa de debate asuntos como la soberanía energética, el "fanatismo climático", la inmigración, la seguridad o la precariedad laboral. "Se habló de todo aquello de lo que nosotros queremos que se hable en España", ha reconocido.

Y esto, según ha confesado, sin haberse leído el programa con el que Le Pen se ha presentado a las elecciones. Buxadé ha reconocido que no conoce todas las medidas que propone Agrupación Nacional y seguramente tampoco las comparta en su totalidad, pero cree que "lo importante" es que coinciden en la defensa de los intereses de sus compatriotas.

"No me he leído el programa del Frente Nacional y si lo leo habrá cosas que no me gustarán. Yo no soy francés --ha justificado--. Pero es una forma de enfrentarse a la realidad. Hablamos de lo que preocupa a la gente, nosotros hablamos lo que preocupa a los españoles y ellos a los franceses. En lo que coincidimos, por encima de todo, es en los intereses de los nuestros, en sus necesidades. A mi se me eriza el vello con mi himno nacional, no con la Marsellesa".

Además, ha criticado que en España el Partido Popular haya aplaudido la victoria de Macron como un triunfo de la "moderación" y ha recordado las fuertes restricciones sanitarias que impuso el presidente francés durante la pandemia. "Sentido común no es el triunfo del sentido común", ha dicho sobre los aplausos a Macron también del socio de Gobierno de Vox en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Tampoco cree que sea una victoria de la Unión Europea. "Durante años Merkel fue ejemplo de europeísmo y ahora no hay nadie que dude de que las políticas climáticas energéticas impuestas por Alemania han dado alas a la invasión rusa de Ucrania y la dependencia energética de la economía europea", ha acusado defendiendo sus críticas a las políticas comunitarias.

"SIN EFECTO FEIJÓO"

En este contexto, ha puesto en duda que el ascenso de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP haya tenido ya un efecto entre la ciudadanía para un ascenso de los 'populares' en las encuestas frente a Vox y ha asegurado que él tiene la "sensación" de que "en las calles no ha cambiado nada".

"Al contrario. La sensación de que los españoles se unen a nuestro proyecto y tienen urgencia vital de desalojar al Gobierno de Sánchez se mantiene y recrudece", ha asegurado invitando al PP a unirse a esta alternativa para asegurar un cambio en el Palacio de la Moncloa.

En cualquier caso, ha dejado claro que Vox no dará "cheques en blanco" a los 'populares' para gobernar. No lo hará en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, ha avisado Buxadé, como no lo hizo en Castilla y León, donde exigió entrar a formar parte del Gobierno regional y presidir las Cortes autonómicas.