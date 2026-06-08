Vox confirma una conversación con Juanma Moreno, pero aún no ha empezado la negociación en Andalucía

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha confirmado este lunes una conversación entre su líder, Santiago Abascal, y el presidente de Andalucía en funciones, Juanma Moreno Bonilla, pero han negado que hayan comenzado las conversaciones para conformar un gobierno de coalición.

Moreno Bonilla perdió su mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, y se quedó en 53 escaños de los 55 que requería para retenerla. Así, necesita el apoyo de Vox, que tiene 15 asientos en el Parlamento andaluz, si quiere revalidar su mandato al frente de la Junta.

El líder 'popular' andaluz menospreció a Vox durante toda la campaña electoral, señalando que un gobierno en coalición sería "un lío" y alimentaría el "bloqueo", y ha tardado más de 15 días en levantar el teléfono para hablar con el que es su socio en varias autonomías.

De su lado, los de Abascal se han quejado repetidamente de que Moreno Bonilla no se haya puesto en contacto con su hombre en la autonomía, Manuel Gavira, y han advertido de que harán valer sus votos con proporcionalidad. Eso sí, por el momento no han verbalizado su intención de integrarse en el ejecutivo autonómico, como sí han hecho en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

MEDIA HORA HABLANDO

Fuentes del entorno de Abascal han confirmado una conversación con Juanma Moreno este sábado en el Palacio Real, en la recepción ofrecida con motivo de la visita del Papa León XIV, de media hora de duración. Los dos políticos se conocen desde hace años, habida cuenta de que coincidieron en Nuevas Generaciones del PP.

No obstante, esas fuentes han rechazado que ese intercambio constituya el punto de partida de las negociaciones para cerrar un gobierno en Andalucía. Además, mencionan con ironía la queja del PP por tener que negociar "con un señor venido de Madrid", debido a que Bambú y la Ejecutiva nacional centralizan todas las decisiones que se toman en Vox.

El Parlamento andaluz se constituye este jueves y, a partir de ese ahí, hay 15 días hábiles para celebrar el debate de investidura. Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga el aval de la Cámara, se repetirán elecciones. Varios medios informan de que las negociaciones podrían comenzar esta semana.