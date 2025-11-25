Vox cree que Ábalos empieza "a cantar" y espera que todos, hasta Sánchez, acaben "sentados en el banquillo"

1030126.1.260.149.20251125120231 La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, considera que el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya está "empezando a cantar" y espera que "todos", desde el propio Ábalos hasta "el número uno de la trama", en referencia a Pedro Sánchez, acaben "sentados en el banquillo".

Así ha respondido Millán ante el hecho de que Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, haya pedido explicaciones al ministro de Transporte, Óscar Puente, por los supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia, tras conocerse una información que implica a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, propuesta por el Gobierno valenciano de Carlos Mazón, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo, cifrado en unos 15.000 euros.

La dirigente de Vox sostiene que "todo el mundo sabe más de lo que aparenta" y está "al corriente de los tejemanejes del Ministerio de Transportes", como lo evidencia el hecho de que ahora que Ábalos "se ve en apuros" --el jueves comparecerá ante el Tribunal Supremo por el 'caso Koldo'-- "esté empezando a cantar". "Lo lógico es que, entre traidores, se traicionen los unos a los otros", ha dicho.

SÁNCHEZ LO SABÍA "ABSOLUTAMENTE TODO"

Con todo, Millán ha señalado que su partido espera que todo esto se dirima en los juzgados y que "todos ellos acaben sentados en el banquillo: desde Ábalos hasta el presidente del Gobierno, que es el 'número uno' de la trama y que sabía absolutamente todo".

Y es que, a su juicio, "es imposible que se hiciera y se deshiciera" como están relatando Ábalos, su asesor Koldo García y el último ex secretario de Organización Santos Cerdán, "sin que Sánchez lo supiera". "Lo sabía absolutamente todo y durante todo este tiempo se ha dedicado a colocar a los suyos y a utilizar las instituciones, que son de todos los españoles, para favorecer sus causas".

La política andaluza ha comentado que el hecho de que entre ellos anduvieran grabándose viene a demostrar que "están inmersos en la más putrefacta de las corrupciones y que, por supuesto, queda mucho por salir", ha apuntado.