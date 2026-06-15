Vox apela a la "discreción y prudencia" en las negociaciones con PP-A y no aclara si pedirá estar en la Junta

Archivo - El secretario general de Vox, Ignacio Garriga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha apelado este lunes a la "discreción y prudencia" en las negociaciones con el PP-A de cara a la gobernabilidad de Andalucía, mientras que no ha aclarado si el partido pedirá entrar en el Gobierno autonómico, puesto que lo importante en este momento son "las medidas y cambiar" determinadas políticas y no los "sillones".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Garriga ha restado importancia al hecho de que Vox no lograra ningún miembro en la Mesa del Parlamento andaluz en la sesión constitutiva del pasado jueves 11 de junio, apuntando que, como han demostrado en otras comunidades, siempre han centrado las negociaciones en las medidas y políticas y no en los "sillones o los puestos".

"Queremos ir medida a medida y demostrar que es posible cambiar las políticas que han impulsado unos y otros durante mucho tiempo", ha agregado Garriga, para quien el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tiene que ser "consciente" del resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta y los andaluces dijeron que quieren que Vox "condicione las políticas" del Gobierno autonómico.

"Y eso es en lo que estamos ahora nosotros, hablando con el Partido Popular sobre muchos aspectos, como vivienda, fiscalidad, política migratoria, protección del campo o sobre la necesidad de abordar la emergencia en materia habitacional", ha agregado Garriga, recalcando que eso son los asuntos que interesan a los andaluces.

"Nosotros somos conscientes de la oportunidad que tenemos y no la vamos a desaprovechar", ha indicado el dirigente de Vox, quien ha señalado que entiende el interés mediático sobre las negociaciones, pero van a seguir "haciendo bandera de lo que llevamos haciendo desde el inicio, que es la discreción y la prudencia para que no haya ningún titular que pueda condicionar las conversaciones en la mesa de negociación".

Ha indicado que cuando haya algo que comunicar, se hará, y ha pedido también al PP-A que esa "discreción" sea la tónica habitual de las conversaciones. "Una negociación requiere de discreción, de prudencia y de mucho trabajo, y eso es lo que vamos a garantizar", ha apuntado.

Sobre si Vox pedirá entrar en el Gobierno andaluz, Ignacio Garriga ha manifestado que ellos quieren hablar de medidas y de las políticas y leyes que se tienen que cambiar, y cuando esté clara "la hoja de ruta del gobierno del cambio, que es nuestro compromiso con los andaluces, ya hablaremos de quién debe impulsar esas medidas desde las instituciones y desde qué responsabilidades".

"Queremos poner por delante de todo las medidas y luego ya llegará el momento de hablar de quién impulsará el acuerdo de gobierno", ha recalcado.

Ha manifestado que aunque el PP-A se haya quedado a sólo dos diputados de la mayoría absoluta, la realidad es que necesita de los 15 diputados de Vox para "poder sacar adelante" el nuevo Gobierno andaluz.

Ha añadido que Vox también es "conscientes de la proporcionalidad" que tiene y del resultado que salió del 17 de mayo.

Para Garriga, es el momento de dejar de lado "la soberbia y la vanidad" y ha garantizado que su partido va a actuar "con absoluta responsabilidad" y sin "traicionar" sus principios, a sus electores y a todos los andaluces que han decidido que Vox "sea determinante" en los próximos años para el Gobierno autonómico.