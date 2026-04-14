Vox cree que el procesamiento de Begoña Gómez y la crítica de Bolaños al juez deja a España como "república bananera"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que España es una "república bananera" tras el procesamiento judicial de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha sostenido que lo "único peor" que ver a la esposa de Pedro Sánchez sentada en el banquillo es ver al ministro de Justicia, Félix Bolaños, "insultando a los jueces" y dando por hecho que el Tribunal Constitucional anulará una eventual condena.

"En términos de justicia, esta banda que detenta el poder desde la Moncloa no es homologable ni de lejos con ningún gobierno país normal de nuestro entorno. Lo que se ve aquí no se ve en ningún país normal del mundo" y "lo que está haciendo este gobierno habría hecho caer en bloque a cualquier gobierno en medio segundo", ha asegurado Millán en una rueda de prensa en el Congreso.

Millán ha señalado que los delitos por los que seguramente se siente en el banquillo Begoña Gómez --tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida-- son "básicamente fruto de haberse aprovechado de su posición de ser esposa de para beneficiar a su negocio".

La portavoz parlamentaria también ha criticado las palabras de Bolaños, que ha denunciado la instrucción realizada por el juez Juan Carlos Peinado, que ha su juicio "ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país y a muchos jueces". "Esto es una república bananera, que es a lo que nos quieren llevar el Gobierno de España", ha denunciado la dirigente de Vox.

A juicio de Pepa Millán, "no cabe mayor indignidad y mayor vergüenza para la Justicia, para el Estado de Derecho en España, que este mal llamado ministro de Justicia".