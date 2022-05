Vox critica a Feijóo por hablar de "nacionalidad catalana": "No hay más nación que España"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé, ha arremetido este lunes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber hablado de la "nacionalidad catalana" durante su intervención de la semana pasada ante el Círculo de Economía, uniéndose así, a su juicio, al grupo de políticos que visitan esta comunidad y se ponen "a decir cosas raras". "No hay más nación que España", le ha recalcado.

En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Buxadé ha incluido también entre esas personalidades al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hablar en el mismo foro de Europa como "patria", y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por elogiar, ante el mismo auditorio, la marcha de la economía española.

A su juicio, a Feijóo le ha pasado lo que a otros políticos cuando visitan tierras catalanas, que dicen "cosas raras" para intentar "congraciarse con no se sabe quién". "Confiemos en que sea un lapsus y que reconduzcamos porque es absolutamente necesaria la construcción de una alternativa liderada por Vox", ha añadido.

COMO SI FUERA MÁLAGA

Así, ha recomendado al líder del PP que cuando vaya a Cataluña se comporte como si estuviera en Málaga o en Bilbao y hable a la gente "como españoles" y tenga claro que esta comunidad "no es una nación o una nacionalidad sino una parte indisoluble de España" y que es "mucho más importante ser una región de España que una mininacionaliad como la que quieren los separatistas".

"No sé lo que pasa en las reuniones del Círculo de Economía", ha deslizado Buxadé antes de replicar también a afirmaciones de Sánchez en ese foro y echarle en cara la frase de "nuestra patria es Europa". "Nuestra patria es España, no hay otra y no puede haber otra", ha enfatizado el eurodiputado de Vox, recriminando al presidente sus pactos con independentistas.

Por parte de Von der Leyen, cree que elogia a España porque no quiere que en La Moncloa haya un Gobierno que vaya a Bruselas a "plantar cara" a las instituciones comunitarias y reivindicar la soberanía de las naciones.



