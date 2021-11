Vox, Cs e independentistas se borran de la votación de los candidatos de Gobierno y PP a los órganos constitucionales

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox y Ciudadanos, así como socios habituales del Gobierno, como ERC, Bildu y BNG, y otros partidos minoritarios como Junts, la CUP o el PDeCAT han decidido no participar este jueves en la votación de los candidatos pactados por el Gobierno y el PP para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Todos ellos coinciden en justificar su 'plante' en señal de protesta: Vox y Ciudadanos por el "teatrillo" que consideran que han protagonizado los dos partidos mayoritarios para actualizar los órganos constitucionales, y el resto de fuerzas independentistas y nacionalistas singularmente por los nombres que el PP ha puesto encima de la mesa para el Alto Tribunal.

Tanto los de Santiago Abascal como los de Inés Arrimadas ya denunciaron esta renovación cuando los aspirantes al TC o el Tribunal de Cuentas desfilaron por la Comisión de Nombramientos, en la que sólo intervinieron al inicio para verbalizar que no participarán de un pacto que es una "traición" además de una "falta de respeto" a las instituciones.

Y este jueves han hecho lo propio no votando los nuevos integrantes del TC o el Tribunal de Cuentas. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado que ninguno de sus diputados ha participado en esta "parodia" porque respetan las instituciones y la democracia y porque no pueden avalar a unos candidatos que no han sido nombrados por su cualificación sino "por recibir una llamada de Ferraz, Génova o la sede del Podemos".

NINGÚN "AMIGUETE" SIN SU SILLA

Tampoco lo han hecho los diputados de Ciudadanos porque, según ha explicado su portavoz, Edmundo Bal, no van a participar de la "rancia" costumbre del PSOE y el PP de no dejar a ningún "amiguete" sin un puesto en las altas instituciones, a la que ahora se ha sumado Podemos, ese partido que dijo que se presentaba a las elecciones para "regenerar la vida democrática del país".

De su lado, ERC, Bildu, Junts, PdeCAT, la CUP y el BNG tienen previsto hacerse una foto en el patio del Congreso justo antes del inicio del debate para la renovación del Defensor del Pueblo, el TC y el Tribunal Constitucional para visualizar su rechazo al pacto sellado entre el Ejecutivo y el PP.

En nombre del PDeCaT, Ferrán Bel también ha avanzado que no participarán de este proceso porque ni el PSOE ni el PP les han informado "en ningún momento" del acuerdo y porque sostiene que debería exigirse que los partidos presentaran para estos órganos a personas sin vinculaciones políticas para que su credibilidad no quede "por los suelos".